Prioriza Marco Bonilla el tema de seguridad en regreso a sus funciones como alcalde

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, expresó que la prioridad para atender en su regreso a funciones como titular de la alcaldía de Chihuahua, es el tema de seguridad, en el cual se han presentado picos de incidencia durante el pasado mes de junio y lo que han transcurrido en la primera docena de julio.

Señaló que la violencia puede ser causada por las disputas entre actores de grupos del crimen organizado que operan en la ciudad de Chihuahua, de un grupo en particular.

“Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, (la violencia) más que un tercer grupo, se está debiendo a una disputa entre dos líderes de un mismo grupo criminal, que se están peleando territorio, pero al final de cuentas, sea esa o sea otra la situación que prive nuestra obligación e interés superior es defender la seguridad y garantizar la paz y la tranquilidad de los chihuahuenses, y eso es en lo que vamos a estar trabajando cada día, durante los próximos días que restan de esta administración y los que iniciarán con la siguiente”, manifestó Marco Bonilla.

Mencionó que la principal preocupación que observa en su incorporación a actividades, es la Seguridad Pública del Municipio, del mes de junio, y hay que su intención es atenderla como es debido. "Junio fue el mes más violento de los últimos cinco años y tenemos que trabajar y redoblar marcha en este rubro".

“Una de las prioridades para mí, en este regreso, es la Seguridad Pública. Tendré reunión con algunos de los mandos de Seguridad Pública Municipal, con el director, Julio Salas, para revisar las estrategias que ha llevado y las que piensan llevar. Vamos a estar solicitando, derivado de investigaciones conjuntas, a la Fiscalía General del Estado, algunas órdenes de aprehensión y cateos a domicilios que estaremos dando a conocer a las estancias correspondientes en los próximos días”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que va a solicitar reuniones de coordinación, particularmente al general de la V Zona Militar, al comandante del 23 Batallón de Infantería.

“Estoy seguro que habrá un gran eco en nuestra petición, en nuestra gestión, porque así ha sido siempre. También, coordinarnos de mejor manera con la Guardia Nacional: con extrañeza, les comparto que me llegó el informe que de más de 20 reuniones de la Mesa de Seguridad que han estado ausentes en 17, y eso no puede ser. No podemos aspirar a que quien es el responsable del combate a la delincuencia organizada en este país, no esté en la Mesa de Seguridad Municipal. Estoy seguro que habrá un tema de operatividad que se va a resolver, no es tema de otro mundo, pero eso se logra en mesas de trabajo, en reuniones y acuerdos, que estaremos haciendo las próximas horas”, compartió.

Sobre las acciones a emprender, Marco Bonilla refirió que más que una nueva estrategia, se requiere una estrategia con más tino y donde esté encabezando las fuerzas federales.

Mencionó que estos días se han presentado homicidios, de los que puso por ejemplo, el registrado en el seccional norte de El Sauz, donde se ha señalado con insistencia, en el tema de huachicoleo y de tráfico de migrantes, que son de competencia federal.

“Son de competencia exclusivamente federal, queremos trabajar en coordinación, apoyando en lo que nos solicite la Sedena y la Guardia Nacional, pero entendiendo a la vez, que la responsable de atender esta situación es la Guardia Nacional, porque es la responsable facultada”, finalizó.