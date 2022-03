Problemas en energía afectan a estados receptores de inversión: Coparmex

Salvador Carrejo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua, manifestó que el problema de suministro de energía presentado en el país afecta mayormente a estados receptores de inversión como es el caso de Chihuahua.

Detalló que dicho problema es nacional, aunque de manera reciente en Ciudad Juárez lo han puesto en la opinión pública; sin embargo –dijo es un grave problema que se está presentando en el país, pero sobre todo en los estados receptores de inversión como lo es Chihuahua, Baja California, Nuevo León, en el norte; así como Querétaro, en el centro.





“Somos estados que nos estamos viendo mayormente afectados en esta incapacidad del sistema eléctrico, de proveer la infraestructura necesaria para poder recibir las inversión. Aunque seamos competitivos, aunque tengamos tierra y naves industriales; si no podemos proveer de la energía eléctrica para el funcionamiento de las plantas, evidentemente no habrá ventaja competitiva que valga si no puedes prender el switch de la planta”, declaró.

Carrejo expresó que tema lo están viendo con “muchísima” preocupación, y está ligado con toda esta discusión de la reforma eléctrica, que se ha estado llevando en los últimos meses, y donde desde Coparmex han insistido que de aprobarse la reforma tal como la envió el presidente al Congreso, “sería un grave daño para la economía del país, y muy particularmente para los estados receptores de inversión o estados industrializados como es el caso de Chihuahua”.

Por lo anterior, aprovechó para hacer de nuevo un llamado a los legisladores a ser sensibles a las necesidades de la industria, y que realmente se le hagan las adecuaciones necesarias a la reforma eléctrica.

"Insisto: no es que rechacemos una reforma, es que la reforma como se presenta no es conveniente. Si hay temas que se tengan que corregir con respecto a la reforma anterior que se corrijan, pero que no se ponga en riesgo el abasto de energía eléctrica. Lo que se necesita es oferta, y la reforma como viene, no ayuda a que exista mayor oferta en la generación de energía", apuntó el líder empresarial.

En este sentido, señaló que se requieren inversiones tanto en la generación como en la distribución, pero que estas señales que se mandan desde el gobierno federal o desde el poder Legislativo no generan confianza para que los privados hagan inversiones en infraestructura, dado este cambio de reglas cada cierto tiempo, considerando que se habla de inversiones de recuperación de largo plazo.

De acuerdo con Víctor Gómez, presidente de la Comisión de Energía, Sustentabilidad y Medio Ambiente de Coparmex Chihuahua, en el estado hay decenas de proyectos fotovoltaicos detenidos, que representan una inversión de 2 mil 800 millones de dólares.