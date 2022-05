Procederá Alfredo Lozoya contra supuestos políticos que dejaron mansaje en manta

Asegura Alfredo “El Caballo” Lozoya, que procederá legalmente contra los supuestos políticos que acusa de haber dejado la manta que fue dejada en la colonia Industrias de la capital del Estado y que amenazaba directamente al ex presidente de Parral.

Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, “El Caballo” Lozoya, ex alcalde de Parral, lanzó un mensaje a quienes instalaron una manta de amenaza en su contra en la ciudad de Chihuahua este jueves.

En el material multimedia reafirmó que quienes realizaron dicha amenaza, se trata de políticos a quienes les indicó, llevaría el caso a las instancias legales.

“A los políticos que realizaron esta bajeza les digo que procederé legalmente y que iré por ustedes, a los violentos les digo que iré a ponerles un alto”, destacó.

Aseguró que se trató de un mensaje amenazador y agradeció a sus simpatizantes por las muestras de apoyo que recibió luego de que se diera a conocer sobre la manta.

“Amigos míos, pueblo de Chihuahua, en mi corazón minero no habitará el miedo, por Chihuahua, se lucha sin quebrantarse, yo peleo de lado de los que nada tienen y hasta eso se les busca quitar. El mensaje amenazador de hoy, no me detendrá, no lograrán que pare mi lucha por las familias. Por los agricultores, por los héroes, la gente trabajadora. Con puesto político o sin él, yo estoy para luchar por salir adelante en estas horas duras, donde los violentos quieren apoderarse de Chihuahua”, subrayó.

