Procesos contra exgobernador prescribieron por falta de actualización: SFP

La secretaria de la Función Pública en el estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, detalló que los procedimientos administrativos que quedaron sin efecto el pasado 14 de noviembre del presente año, no fueron del conocimiento del estado, toda vez que los mismos se encontraban prescrito y la secretaría a su cargo, no logró entrar al fondo del caso al haberse terminado su tiempo para la investigación.

Comentó que los procesos administrativos que inició la administración de Javier Corral Jurado, iniciaron entre los año 2019, pero tras el lapso de tres años, los mismos quedaron prescritos, es decir que prácticamente quedan sin efecto alguna investigación, porque por años no lograron avanzar y se mantuvieron en “resguardo”.

Chihuahua Han desechado 19 causas penales y siete procesos administrativos vs el exgobernador César D.

“No se dejó sin efectos y libre de responsabilidad por una decisión de fondo de parte de la actual Secretaría de la Función Pública, sino que fue la impericia jurídica y negligencia de la administración anterior, por la instalación de los procedimientos al amparo de una ley inaplicable y por dejar dormidos los expedientes, lo que dio lugar a la prescripción” compartió.

La titular de la Función Pública, explicó que la administración, integró los procedimientos administrativos en la antigua ley de responsabilidades administrativas, por lo cual no eran aceptados por los tribunales y en cambio permanecieron “detenidos” por años hasta que quedaron prescritos.

Por lo tanto consideró que la actual administración y ella como titular de la Función Pública en el Estado, no cuentan con responsabilidad sobre la prescripción que tuvieron esos expedientes, ya que aseguró que durante la administración de Javier Corral, estos quedaron estancados, por motivos desconocidos hasta que finalmente “caducaron”.

“No sabemos porque fue, si por impericia jurídica y negligencia, no atendieron en la administración pasada correctamente los asuntos, ya que múltiples ocasiones se iniciaron tiempo después de que se recibieron las denuncias” explica la titular de la dependencia María de los Ángeles Álvarez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que como autoridades responsables de los procesos administrativos, no pueden llegar o avanzar un trámite que se formó con la antigua ley o cuando están por prescribir, ya que no se permite y mucho menos cuando estos se encuentran prescritos, que ahí si no pueden llegar a tener conocimiento de estos hechos.

Comentó que al momento tiene entre sus registros 14 casos que se encuentran en esta situación, que con el paso de los días fueron prescribiendo, tras haber sido heredados por la anterior administración en estas condiciones, es decir, con un tiempo límite para entrar a investigar cuando estaban por quedar sin efectos.