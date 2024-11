Programa Destilichadero: Cuáles colonias visitará del 19 al 23 de noviembre

El programa permanente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales denominado Destilichadero visitará seis colonias esta próxima semana del 19 al 23 de noviembre, a fin de retirar la basura de grandes dimensiones y evitar que en las viviendas se acumulen plagas que puedan generar problemas a la salud.

Las colonias que serán visitadas por las cuadrillas de limpieza la siguiente semana son: Toribio Ortega, Lealtad I, Valle Escondido, Las Adelitas, Valle de la Madrid y Punta Oriente.

Este programa consiste en retirar la basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que, se coloca un contenedor en un punto fijo en cada colonia en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y los sábados hasta las 12:00 del mediodía.

Asimismo, el personal de la dependencia lleva a cabo recorridos en los cuadrantes para retirar los tiliches y, a fin de facilitar la labor, se pide a la ciudadanía que los desechos sean dejados al pie de la banqueta.

Por otra parte, se solicita a la ciudadanía que, en caso de que alguno de los empleados solicite remuneración por la recolección lo reporten al 072, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa, anexando lo cuadrantes que se recorrerán y el punto fijo en donde se colocara el contenedor de basura:

Martes 19 de noviembre

Colonia: Toribio Ortega

Cuadrante: 17 de Abril, Perif. Francisco R. Almada, Av. Neandeartal y Dinosaurio

Contenedor: Benito Carrillo y Marcial Ortega (En Esc. Prim. Miguel Ángel Arvizu)

Miércoles 20 de noviembre

Colonia: Lealtad I

Cuadrante: Ponce de León, 57a, Justiniani y lateral Av. Pacheco \u0009

Contenedor: Justiniani y 45 y 1/2

Jueves 21 de noviembre

Colonia: Valle Escondido y Las Adelitas

Cuadrante: Elisa García Olivares, Amalia Solórzano, Olmeca, Lacandona, C. Azteca, C. Valle del Rosario y C. Valle Hermoso

Contenedor: Deportiva José Vasconcelos y Margarita Molinar (en la Deportiva)

Viernes 22 de noviembre

Colonia: Valle de la Madrid

Cuadrante: Alta Tensión, Valle Dorado, Valle Grande, Diagonal 86, Urquidi, 80a y Gasoducto

Contenedor: Priv. de Samaniego y Valle Escondido (canchas Valle de la Madrid)

Sábado 23 de noviembre

Colonia: Punta Oriente

Cuadrante: Punta los Alicitos

Contenedor: Parque Banderas