Promociona el cantautor Freddie Alva el tema “Midnight Calle”

El cantautor y actor chihuahuense Freddie Alva se encuentra promocionando su más reciente tema musical, de su autoría, que se titula “Midnight Calls” (Llamadas de medianoche), donde intervinieron en esta melodía del género pop, electro-pop su colaborador de varios años Zack Merci (India), así como la participación de la diva greco-italiana Steffani Milán, teniendo como locaciones la Ciudad de México, Chihuahua, India e Italia, logrando ser un éxito en la plataforma de YouTube, ya que es una rítmica y pegajosa canción.

“Soy un chavo con muchas ganas de sobresalir en la música, en esta carrera que estoy emprendiendo y con grandes sueños, yo inicié en este arte a los 7 años aproximadamente, mi primer amor fue el teatro musical, pero ya profesionalmente tengo 10 años, siendo lo difícil llegar a la gente, sin embargo hoy, sobre mi más reciente tema, ya está sonando a nivel nacional, y creo que muchos se identifican con él, ha funcionado muy bien la rola y estoy súper contento, ya que el mensaje es precisamente eso, si no nos queremos nosotros mismos nadie más nos va a querer, entonces hay que darnos nuestro lugar; cerrarle la puerta a una relación tóxica en ocasiones puede ser más difícil de lo que parece, pero una vez tomada la decisión, dejas que incluso las llamadas vayan directo al buzón”, expresó Freddie Alva, quien también ha mostrado sus dotes artísticos en La Voz México.

Algunos de sus sencillos previos del chihuahuense como "Me gustas", "Aunque ya no estés" y "Volverte a ver" lograron sonar alrededor de todo México en las principales estaciones de radio y canales de televisión nacionales, su canal oficial de YouTube supera ya las más de 450 mil reproducciones; además cuenta con colaboraciones de diversos artistas del ámbito pop y electrónico como Lavinia Ekaterina, Tigger Darrow, Patiotic, Mind Invaders, Charlie Átom, Jineo (Francia) y la famosa DJ y cantante Chela Rivas.

“Mi meta a largo plazo es ser reconocido como un artista a nivel internacional y me gustaría trabajar con Dua Lipa, Elton Jonh, e incluso con mi coaches de La Voz, Ha Ash, reality show que me ha dejado una experiencia de mucho aprendizaje donde compartí mi música y talento; pero no todo es trabajo, también sé divertirme y me gustaría, si se presentara la oportunidad, salir de fiesta con Lady Gaga, ya que es una de las que más admiro por todas sus facetas como actriz, compositora, cantante, ya que ha sabido incursionar y sacar adelante cada proyecto que realiza

Cuenta con 10 años de trayectoria y ha compartido escenario con artistas como Cristian Castro, Ha Ash, Los Claxons, Enjambre, Kaay, Jenny and The Mexicats, Matisse, Jessica Simpson, Samo, Yuridia, Yahir, Aída Cuevas; colaboraciones con artistas como Chela Rivas y más