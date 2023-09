Pronóstico del clima: Lluvias por la tarde en Chihuahua Capital

Una temperatura máxima de 31ºC alcanzará la capital, por la tarde se prevé lluvias de dispersas a moderadas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y evitar cruzar por zonas de probable inundación.

En las últimas horas se reportaron lluvias en Majalca con un acumulado de 14.4 milímetros, en Janos fueron 14, mientras que Creel registró 4, en Ascensión y Madera 3.2, en Guachochi y Témoris 3, Chinatú con 0.5, San Juanito y Temósachic 0.4 y Ahumada 0.3.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua el monzón mexicano sobre el noroeste de México en interacción con la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 2, inestabilidad atmosférica superior, circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y un canal de baja presión favorecerá ambiente de templado a cálido por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, así como temperaturas frescas en la zona serrana.

Este lunes se prevé cielo de despejado a medio nublado, con vientos de 5 a 20 km/h, con rachas que pueden superar los 45 km/h en Janos; además en el rango de los 35 km/h en Juárez, Ascensión, Casas Grandes, Aldama, San Francisco de Borja, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, Coyame y Manuel Benavides.

Las probabilidades de lluvias continúan para la zona suroeste y centro del estado, entre los municipios con mayor potencial están Morelos, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, San Francisco de Borja y Satevó.

En los municipios de Batopilas, Guachochi, Balleza, Nonoava, Aldama, Riva Palacio, Valle de Zaragoza, Meoqui, Delicias, Saucillo y Coyame; así como Ahumada, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Guazapares, Urique, Parral, Matamoros, Camargo, Julimes y Ojinaga las lluvias pueden ser de aisladas a dispersas.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La CEPC recomienda, no cruzar causes de ríos o arroyos crecidos, alejarse de zonas con posibilidad de deslave, no pasar puentes que sean rebasados por el nivel del agua, y si existe alguna emergencia llamar al 9-1-1.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31, Juárez 32, Janos 32, Madera 26, Temósachic 28, Cuauhtémoc 26, Ojinaga 34, Delicias 33, Camargo 32, Jiménez 30, Parral 29, Creel 23, Chínipas 40, Guachochi 23 y El Vergel 22.