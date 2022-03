Pronto vendrá al estado el director de Conagua con buenas noticias: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, adelantó que pronto se anunciará la visita del Director General de Conagua, Germán Martínez, quien traerá buenas noticias en materia hídrica para el estado Chihuahua.

“Habrá muy buenas noticias, no me corresponde decirlas yo, le toca al director general de Conagua, y lo veremos pronto aquí en Chihuahua, esto depende de las agendas, no hay que desesperarnos, pero en caso contrario, yo les aviso”, dijo la gobernadora.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que la Comisión Nacional de Agua, aprobaría el incremento del porcentaje para la extracción del agua de las presas para uso agrícola, por lo que agrupaciones campesinas, han solicitado que se realice el anuncio oficial que dé certeza a lo que se ha venido manejando en las últimas semanas.

Cabe mencionar que productores agrícolas de la región centro sur del estado, así como el Gobierno Federal, por medio de la Conagua, habían sostenidos desde hace dos años, un conflicto por el uso del agua de las presas, debido a que los campesinos demandaban agua para sus ciclos agrícolas, mientras que la Federación la extraía para el pago del tratado del agua con Estados Unidos.

La mandataria estatal, no especificó una fecha tentativa para la visita del titular de la Conagua, Germán Martínez, a esta entidad, pero comentó que la visita sí se dará.