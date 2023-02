Propondrán "Ley Mya" el próximo 8 de Marzo: Piden mano firme contra agresores

CAMARGO.- Mya Naomi alza la voz como superviviente de la violencia feminicida para señalar que el próximo 8 de marzo presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley de Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua de forma que se contemple la reclusión de menores en casos de delitos graves, pues ella sufrió en carne propia el doble flagelo de un brutal ataque a manos de su exnovio y la impotencia de que una laxa justicia le permitiera escapar.

Queremos basarnos en impulsar una ley, algo así como lo fue la ley Olympia, que no proteja a los agresores. Sé que es algo que ya no me va a beneficiar a mí, pero sí podrá beneficiar a otras personas, ya me pasó a mí, es algo que no podemos evitar, pero si podemos ayudar a alguien más será muy bueno

adelantó la jovencita, quien agregó que en este proyecto va de la mano con varias asociaciones feministas.

La joven vive en Camargo, una ciudad con 49 mil habitantes que se dedican principalmente a la agricultura y ubicada 179 kilómetros al sur de Chihuahua capital. Es un municipio apacible, cuya rutina se rompió el pasado 11 de octubre al trascender la noticia del ataque contra la adolescente de 17 años por parte de su entonces novio Érick, de la misma edad, quien la apuñaló 47 veces en un terreno baldío que está a unos pasos del hogar de Mya Naomi. Milagrosamente sobrevivió a las heridas causadas con una navaja que su expareja siempre cargaba, pues con su filo incluso le perforó un pulmón.

A tres meses del terrible episodio, la joven recibió en su hogar a El Sol de Parral para relatar de viva voz su experiencia y los obstáculos a los que ha tenido que sobreponerse desde el ataque.

Con una disculpa por estar un poco desaliñada, Mya recibió a esta casa editora en las puertas de su casa —en una colonia de clase media— que es resguardada por agentes de la Policía Municipal al permanecer su agresor prófugo de la justicia. Ataviada con unos jeans azules, una blusa de manga larga y unas sandalias, la joven se sinceró y dijo que abandonó la cama sólo para atender la entrevista.

Eran las 5 de la tarde y hacía frío, por lo que antes de tomar asiento en la sala de sillones de estilo moderno encendió el calefactor eléctrico. Un momento se quedó mirando a través de la ventana; su rostro refleja cansancio y sus manos muestran ansiedad.

Estoy tomando nueve medicamentos controlados, entre ellos algunos de uso psiquiátrico

fueron sus primeras declaraciones con voz pausada.

Sin embargo, Mya fue enérgica al señalar que no cesará en su búsqueda de justicia para su caso y el de otras mujeres en situación similar.

“Estoy con la frente en alto, buscando justicia a toda costa, buscando que mi caso se haga lo más viral posible, para que otras mujeres que están pasando por algo como yo, abran los ojos, levanten la voz, no se queden calladas, para que se haga justicia en casos iguales y generar presión social y hasta poder hacer que las leyes se reformulen”, fueron las palabras de la joven.

Foto: Cortesía | Mya Naomi

VIDA TRASTOCADA

A escasas dos cuadras de su casa se encuentra el lote baldío donde el mes de octubre discutió con Érick, quien lleno de ira la atacó con su navaja de bolsillo 47 veces y la dejó al borde de la muerte. Por la gravedad de las heridas fue trasladada al Hospital Central de la ciudad de Chihuahua, donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) se hizo cargo de su caso.

Quien recogió a Mya del terreno abandonado fue la misma madre de Érick, quien acompañada de su otro hijo, informaron a la madre de la jovencita sobre el ataque. En ese sentido, Mya comentó que al ver que regresaba un auto al lugar pensó que “regresaba a terminar de matarme”, pero era la mamá del agresor, quien la auxilió.

En cuanto tuvo una ligera mejoría, pero aún postrada en la camilla del nosocomio, Mya publicó en redes sociales su testimonio: “Soy Mya Naomi, tengo 17 años de edad, fui violentada por mi novio con más de 40 navajazos en mi cuello, manos, espalda, pulmón, pechos, cara y hombros. Estoy en el Hospital Central en Chihuahua, buscando su apoyo, pues soy hija de Daniel J. Villalobos, agente estatal caído”.

Transcurridas 12 semanas las secuelas de la agresión se hacen visibles en su cuello, por encima de la camiseta, hay cicatrices que se asoman y dejan ver la brutalidad y la saña con la que fue atacada. Pero en ella hay otras huellas menos evidentes de aquel día, que se reflejan en su voz, en su mirada, en los ademanes que utiliza para reforzar sus expresiones.

En retrospectiva relató cómo casi todos los aspectos de su vida fueron trastocados a raíz del ataque, desde lo académico hasta sus hobbies, e incluso su carrera como modelo.

“Fue algo muy complicado, primero que nada estuve a punto de perder todo un semestre escolar, lo alcancé a recuperar en mis vacaciones haciendo tareas, exámenes, pero casi lo pierdo. Luego, yo hacía atletismo y tuve que dejarlo, dejar las competencias. También iba a salir de modelo en Expo Bodas y tuve que dejarlo, y ya no he podido volver a participar”, lamentó.

JUSTICIA LAXA

En torno al trato que la justicia le dio a su agresor, Naomi dijo que no está de acuerdo en cómo los jueces benefician a los infractores, por lo que pide una modificación al sistema.

“Tiene que haber un cambio en las leyes, principalmente en la de menores, porque es una tontería que los dejen libres sólo por eso (...) porque después pasa como lo que me está pasando a mí, que no encuentran a mi agresor”, argumenta la joven mientras sus ojos se mueven hacia un costado y se frota las manos, evidentemente incómoda de pensar que su atacante se se dio a la fuga luego de no acudir a la audiencia de vinculación donde se le dictó prisión preventiva.

Érick fue detenido el 12 de octubre y puesto a disposición del Ministerio Público de Camargo, señalado como presunto responsable de apuñalar en decenas ocasiones a su novia, según se asentó en el reporte médico. Dos días después fue vinculado a proceso y el juez encargado de la causa estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

“(Las autoridades) prácticamente me vuelven a poner en peligro, así como a otras personas, entonces sí, pido que las leyes se pongan más estrictas en ese sentido, más empáticas, igual los jueces que tienen que ser imparciales, aparte debe de haber sentido común en sus decisiones”, a quienes espeta enfáticamente que Érick se dio a la fuga aprovechando que seguía el proceso en libertad.

Cabe señalar que fue un juez especializado a cargo del procesamiento quien lo vinculó a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones graves calificadas, no obstante, permitió al agresor enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas restricciones: permanecer en su domicilio en el municipio de Delicias, seguir sus estudios y recibir terapia, así como no molestar a la víctima.

A la luz de los hechos, las medidas fueron insuficientes, pues el joven no se presentó a la audiencia de la semana pasada y fue declarado como prófugo de la justicia por la Fiscalía General del Estado, quien incluso emitió fichas de alerta migratoria a través de la Interpol y el Instituto Nacional de Migración, ante el temor de que pudiera huir a Estados Unidos u otro estado de la república.

El temor de que Érick regrese a buscar a Mya Naomi explica la vigilancia policiaca fuera de la casa y el protocolo de seguridad para ella y su familia.

PORTAVOZ

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora busca que ella encabece una iniciativa para reformar la ley de jóvenes infractores, a lo que Naomi se dice dispuesta, convencida de que puede lograr un cambio para otras mujeres. También a solicitud de la Asamblea Feminista de Chihuahua, y tras charlas con varios grupos que protegen los derechos de la mujer, acordaron presentar el próximo 8 de marzo ante el Congreso del Estado la propuesta.

“Queremos basarnos en impulsar una ley, algo así como lo fue la ley Olympia, que no proteja a los agresores. Sé que es algo que ya no me va a beneficiar a mí, pero sí podrá beneficiar a otras personas, ya me pasó a mí, es algo que no podemos evitar, pero si podemos ayudar a alguien más será muy bueno, ya lo hemos platicado y la fecha propuesta para presentar nuestra solicitud será el 8 de marzo”, adelantó.

Recordó que la ley actual permitió que su agresor recibiera el beneficio de llevar bajo libertad su proceso, y además que no se le imputara el delito de intento de feminicidio, que fue cambiado por el de violencia familiar.

SOBREPONERSE AL MIEDO

La joven ha mostrado valor, regresó a sus actividades cotidianas y busca alcanzar las metas que desde antes de la agresión tenía ya fijadas como parte de su plan de vida.

Planeo seguir en la escuela, ahorita estoy cursando mi último semestre. Tengo planeado irme a Chihuahua a estudiar gastronomía, pienso seguir en el atletismo, porque más que nada quiero una beca y pues seguir con mis actividades

Relató que le ha sido difícil integrarse de nuevo a su comunidad, pues mucha gente en Camargo la reconoce tras lo sucedido y se acerca para demostrarle apoyo, aunque para ella eso le hace recordar todo de nuevo.

Foto: Cortesía | Mya Naomi

Voy de compras al mercado y cuando me están cobrando me dicen ‘¡Ay tú eres Mya!’. Me preguntan que si me pueden dar un abrazo, y yo entiendo a la gente, no lo hacen de mala fe, pero con todo eso sólo recuerdan lo que me pasó

La joven aprovechó el espacio para pedir a la gente empatía “porque imagínense que me lo estén recordando, yo sé que es algo que nunca se me va a olvidar, pero pues si ya lo traigo en la cabeza yo, que otras personas me lo estén diciendo cuando voy y hago mis compras, no es cómodo”.

La joven cerró agradeciendo el apoyo incondicional de sus amigos y familia. “Todo el amor que me han dado no se puede comparar con nada, mucho amor y mucho apoyo”.

