Propone Consejo Estatal Hídrico recuperar y aprovechar aguas superficiales

El uso de aguas superficiales, la necesidad de inversión, un plan hídrico local, incentivar la recuperación de agua de lluvias, ampliación de la red morada, un museo interactivo del agua, e implementación de programas de remoción de arsénico y flúor, son algunas de las propuestas que se realizaron durante el Diálogo entre miembros del Consejo Estatal Hídrico.

Cornelio Reymer, consejero ciudadano de la región de Cuauhtémoc señaló que una se avanza en la tecnificación del agua, todas las huertas de manzano tiene micro goteo o microasperción. Se propuso que se trabaje en tajos y presas para almacenar el agua de lluvia, ya que el escurrimiento se va hacia otro estado. “Cuidando esa precipitación se puede aprovechar para la cosecha del siguiente año”.

Dijo que el agua de pozo ya no es posible, pero hay suficiente agua de precipitación, explicó que río abajo en el municipio de Guerrero se va a Sonora y ellos la usan como riego rodado, gastando más agua que en Chihuahua. “Es injusto satanizar el agua de Cuauhtémoc cuando el agua se va y allá la usan de manera indiscriminada”, insistió que con presas hacia la Sierra de Malpaso se puede recuperar el agua, por lo que dijo es necesario realizar inversión.

Dijo que Tamaulipas puede tecnificar y tener una mayor cantidad de agua, sin necesidad de querer llevarse el agua de Chihuahua. “El agua superficial es un gran potencial para Chihuahua”

El grave problema del agua tiene solución en la educación, conocimiento, conciencia y compromiso de la ciudadanía, así como voluntad política de gobierno.

Ante ello, el consejero de la región Conchos Gustavo Batista dijo que se busca construir un Museo Interactivo de Agua en Delicias, para ello pidió destinar 5 millones de pesos, que pueda ser un complejo sumamente lúdico, donde la infancia pueda convivir y culturizarse.

Además pidió la asignación de la cuenca del Río Conchos, dado la sobre explotación de los acuíferos. “Chihuahua y Juárez ya no pueden crecer porque no tienen agua”, dijo el consejero quien señaló que se está perforando a más de 300 metros y no tiene la calidad que los chihuahuenses merecen.

En su intervención, Yolanda Ramírez, consejera ciudadana de la Región Tarahumara, solicitó que se siga invirtiendo en los sistemas de captación de agua, así como incrementar el programa de conservación de suelos y pago de servicios ambientales.

En la región Centro, el consejero ciudadano mencionó que es necesario contar con un plan hídrico municipal o regional y que se consolide el distrito de riego Tabalaopa con agua residual tratada.

A la vez, Claudia Arreola de Ciudad Juárez resaltó que hay personas que están sufriendo inundaciones aún sin lluvia, por lo que se pronunció por inversión pero también de mantenimiento, ya que hay obras que se han realizado pero quedan inservibles porque no les dan mantenimiento.

Además dijo que se requiere de una red de agua morada, ya que muchos parques se están muriendo, “necesitamos rescatarlos con agua tratada”. De la misma manera señaló su preocupación por la autorización de construcción de viviendas en zonas periféricas donde no hay servicios básicos, así como inversión para cambiar el alcantarillado porque es sumamente viejo.

De la región de Parral, Gladys Durán, señaló que se abastecen de agua fosilizada, por lo que solicitó impulsar el reglamento de la Ley del Agua del Estado.

Ana Gabriela Hernández, región Noroeste, se centró en el municipio de Ascensión donde hay mucha sobreexplotación, por lo que se solicitó establecer programas de remoción de arsénico y flúor en el agua. Además de aprovechar el agua superficial de la presa La Colorada y La Ascensión para consumo humano.

En cuanto a la participación de invitados, Jesús Valenciano, alcalde de Delicias dijo que se trabaja en la reconversión de cultivos, ahorita parcelas demostrativas de espárragos, berries, higo blanco, como parte del cuidado del agua. Además de Eye se han dado a la tarea de conservación, mantenimiento y forestación, a la fecha ya se cuenta con las primeras 5 mil hectáreas intervenidas, este año buscan llegar 10 mil a través del pago de servicios ambientales.

En su intervención, Arturo González, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua felicitó al CEH, ya que su creación es importante a fin de conservar el agua, y propuso que, si a nivel nacional el 76 por ciento del agua se consume en el sector agropecuario y en Chihuahua es el 82 por ciento, se voltee a ver al sector agropecuario para tener una mejor eficiencia en el uso del agua. A la vez que se impulse un proyecto de tecnificación dado el atraso que existe en infraestructura hidráulica.