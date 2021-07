Propone diputado se consideren criterios de evaluación al magisterio

Exhorta Congreso local a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para que reconsidere los criterios de evaluación para la promoción vertical y horizontal de docentes y directivos, ya que los actuales sólo amedrentan a los aspirantes.

El diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza en su exposición de motivos crítico que la evaluación fuera virtual ya que muchos de los aspirantes no cuentan con una conexión a internet o equipo necesario, dejando en desventaja a los aspirantes, quienes incluso desistieron en el intento de mejorar su condición salarial y profesional.

El legislador mencionó que criterios de evaluación son en demasía estrictos, discriminatorios y desestiman la posibilidad de un ascenso o un mejor salario, ya que los puntajes establecidos son hasta incongruentes y parecen no ir acorde a un reconocimiento docente, por el contrario, parecen medidas que prácticamente procuran que no exista un ascenso, como si quisiera la Secretaría de Educación Pública o el propio Usicamm que las maestras y los maestros no crezcan.

Además de que el Usicamm nacional y estatal no ha podido dar respuesta a las inquietudes de los docentes que participaron en la evaluación del pasado fin de semana, pero si fueron evidenciados a través de comunicados.

Ante ello, se aprobó el punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a fin de que sean reconsiderados los criterios para la evaluación vertical y horizontal en razón de que en la ponderación se demuestre la intención de revalorizar la figura de las y los maestros.

Además se exhortó al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, para que realice las gestiones necesarias en favor de las y los docentes chihuahuenses que participaron en la evaluación para la promoción vertical y horizontal, y que los criterios a considerar sean acordes a la realidad del magisterio en el Estado.