Propone Salvador Alcántar lucha legal en la defensa del agua

El presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar Ortega, se presentó en la exigencia de cuatro solicitudes para los defensores de la lucha del agua que han sido afectados con pérdida de la vida, aprehensiones y en su caso, congelamiento de cuentas, y destacó que se busca el Estado de Derecho como escudo para entablar una pelea legal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ante la pregunta si hay temor de que él mismo pueda ser sujeto a una detención, expresó que sí, que es una incertidumbre ante los hechos que se han desarrollado.

“Todo el mundo, los que andamos en esto, tenemos que atenernos como dice el dicho, ‘El que anda en el baile, tiene que aguantar los pisotones’, pero yo sí pido que sea conforme a derecho.

Al referirse a los estragos que ha hecho la extracción agresiva de agua de las principales presas de la Cuenca del Conchos, que afecta principalmente a la región centro-sur del estado de Chihuahua, mencionó que todos los pequeños establos prácticamente ya desaparecieron, y que las afectaciones mayores, podrían presentarse en el ciclo de cultivo d 2022.

“Este año no se va a manifestar el problema económico fuerte, porque, como quiera que sea, había ahorros de dónde echar mano para salir adelante. Pero, el año que entra va a ser muy difícil, y más si no nos llueve, porque la gente se descapitalizó, y tiene que volver a invertir. Eso es bastante grave, esto es lo único que sabemos hacer, ahí nacimos y seguramente ahí nos vamos a morir”, dijo Alcántar Ortega.

En ese sentido, señaló que hay trabajo por delante con el Consejo de Cuenca, que es ciudadanizado y el Organismo de Cuenca, que es de la Comisión Nacional del Agua, donde los planes de riego que se elaboran de acuerdo a la disposición que haya en los embalses; entre los funcionarios de Conagua, los presidentes de los Módulos, y únicamente con lo que existe del recurso hídrico, al tiempo que señaló que faltan dos meses para que termine el ciclo agrícola y el pronóstico no es muy alentador.

“Si no llueve, el año que entra va a ser más difícil que este, porque hay evaporaciones, hay depresiones, y se puede presentar un problema más grande. Estamos luchando por el patrimonio de nuestras familias, han tratado de confundir, diciendo que somos acaparadores de agua, pero si vemos en los distritos de riego, al menos en el 005, el promedio de tenencia de la tierra son siete hectáreas; que cuando sucede es lo único que se tiene, se lucha por ello; por nuestro patrimonio, por nuestra familia, por la vida, porque el agua es la vida. Y mucha gente que viven del campo tiene un sentido de pertenencia a la tierra, que no lo cambia por nada, eso es lo grave, que cuando sucede una cosa de esta naturaleza, llegamos a que se susciten estos hechos”, expresó.

Calificó como muy lamentable lo que sucedió ese miércoles negro en La Boquilla, con el enfrentamiento de la defensa del agua de la presa, sin embargo, reconoció que de no haber ocurrido, este año no se hubiera podido sembrar nada por la falta de agua.

“Se fue un volumen muy grande de agua, salió de El Granero el año pasado, un volumen de alrededor de 440 millones de metros cúbicos de agua, y ahí, es más que la Presa Las Vírgenes, pero no benefició a nadie Cuenca abajo, y a nosotros nos hizo un daño enorme”, añadió.

El líder de los usuarios de riego, informó que no obstante de la compleja situación sí se han tenido avances, como una reciente reunión con funcionarios de la Conagua, la cual dijo fue muy productiva, y se tiene agendada otra el próximo martes.

“Creo que vamos avanzando, y tenemos que ir avanzando poco a poco y buscar que no haya gente que nos distraiga o que empiece a echar fuego a la lumbre, ahorita no estamos para eso. Mientras estemos luchando con el derecho por delante, es mejor que buscar una confrontación, porque yo sí le tengo miedo a un desfogue de pasiones, y otro enfrentamiento no nos ayuda a nadie, pero tenemos que ser muy firmes. Ahorita está Andrés, se va a buscar la lucha por la defensa legal, buscar el estado de Derecho como escudo para seguir trabajando”, finalizó.