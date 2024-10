Proponen cinco años de cárcel a quien no denuncie agresiones sexuales contra menores

La diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa por medio de la cual busca modificar el Código Penal del Estado, a fin de que se sancione con una pena de cinco años a aquellas personas que no denuncien la comisión de delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta es que el Artículo 187 bis establezca que “quien ejerza la patria potestad…o cualquier persona que tenga relación con el círculo familiar de la víctima, o que cohabite en la misma vivienda, y que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito del libro segundo, títulos quinto y sexto de este código penal en contra de niñas, niños y adolescentes, no lleve a cabo la denuncia, se le impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión”.

Si el que omitió en denunciar la conducta es un servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar su cargo o comisión y se aumentará hasta una tercera parte del tiempo de la pena de prisión descrita en el párrafo anterior.

En su exposición de motivos, refirió que la violencia sexual a menores de edad atenta contra la integridad física y psicológica y basta con que ocurra una sola vez para tener terribles consecuencias.

En Chihuahua se registró una tasa de 160.60 delitos sexuales contra menores por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes, según el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal (CNPJE), lo que lo posiciona como primer lugar en cuanto al número de delitos sexuales cometidos contra menores en comparación con la cantidad de habitantes. Pero la misma encuesta reveló que en Chihuahua se registraron tres mil 522 delitos de delitos de tipo sexual contra menores.

Especificó que se consideran como delitos sexuales los términos de acoso, abuso, violación, violación equiparada, estupro, incesto entre otros, donde otro tipo de agresores son aquellos que tienen parentesco con la víctima, como primos, tíos, hermanos y abuelos; sin embargo, los que mayormente comenten este tipo de actos son padres y padrastros.

“Quien conoce de estos hechos por medio de la víctima o porque involuntariamente se percató del mismo y no hace nada al respecto, debe llevar también una responsabilidad del delito, exigió la congresista, pues al no actuar protege al agresor y no a la víctima, y permite que dichos actos continúen llevándose a cabo”, sentenció la morenista.