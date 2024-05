Proponen colocar aislantes en viviendas para reducir consumo de energía y evitar apagones

La Diputación Permanente del Congreso del Estado envió un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que en conjunto con la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción realice estudios y busque técnicas para contar con aislantes en las viviendas y de esa manera reducir el consumo de la energía eléctrica y evitar los apagones.

Ante los constantes apagones que se están registrando en el país, originados por el aumento en el consumo de la energía eléctrica, la diputada priista, Georgina Zapata Lucero, presentó este exhorto por medio del cual se busca facilitar financiamientos para que la población pueda acceder a aislantes modernos para las viviendas que abonen a tener inmuebles más templados.

En la exposición de motivos, la legisladora comentó que, de acuerdo al Índice de Desempeño Frente al Cambio Climático, México se ubica en nivel medio en la categoría de emisiones de gases de efecto invernadero, muy bajo en energía renovable, alto en uso de energía y bajo en política climática.

Eso demuestra que México no se preocupa en invertir en energía renovable y que, junto con el alto consumo de energía que se está presentando podría afectar irreversiblemente al país en un futuro no muy lejano si no se empiezan a tomar medidas para evitarlo.

Zapata Lucero explicó que el asilamiento térmico para casas es una de las mejores maneras en las que se puede disminuir la temperatura y, por ende, ahorrar energía, “por lo que instalar un buen aislante térmico en las paredes, techos e incluso pisos, supone un ahorro de hasta un 40 por ciento y la garantía de mantener las viviendas a una temperatura cómoda”.

Dado que estas acciones pueden disminuir las probabilidades de sufrir enfermedades, además de disminuir la proliferación de bacterias por los cambios de estación y de temperatura, es que los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado se sumaron a esta proposición.

Cabe señalar que este tipo de aislantes abonan igualmente para templar las viviendas ante las bajas temperaturas, por lo que esperan que las autoridades exhortadas den pronta respuesta y una solución a las temperaturas extremas que se presentan.