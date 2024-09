Proponen en Congreso robustecer requisitos para quienes aspiren a la Dirección del Conalep

Por medio de una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, el diputado de Morena, Óscar Avitia Arellanes, busca robustecer los requisitos que deberán cumplir las personas que aspiren a la dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) a fin de profesionalizar dicha institución por medio de sus encargados.

En ese sentido, se busca pasar de cuatro a ocho requisitos básicos que se deberán cumplir para poder ser director de alguno de los planteles de dicha institución académica, pues actualmente sólo se pide ser ciudadano mexicano, mayor de 35 años de edad, tener reconocida trayectoria en el ámbito de la administración pública o en la vida académica y ser persona de amplia solvencia moral.

Empero, lo calificó como "ambiguo, obsoleto y que al día de hoy es insuficiente", pues recordó que una de las instituciones con gran matrícula estudiantil en Chihuahua es el Conalep.

Es por ello que propuso incluir también el contar con título o cédula a nivel licenciatura legalmente expedidos y registrados, no ser ministro de culto religioso, no tener participación o intereses particulares o familiares en empresas relacionadas con las operaciones de la institución educativa Conalep y no tener antecedentes penales.

Dicha institución actualmente se encuentra como organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y se encarga de formar Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos de Bachiller, con 23 programas reconocidos por su calidad y eficacia.

En su exposición de motivos, el legislador precisó que, entre las tareas que se deben actualizar, son las que consideran prioritarias como el apoyo al desarrollo profesional y el desempeño directivo y docente, el impulso de la calidad de la educación, el combate al abandono escolar y prevención de riesgos que afectan a los jóvenes en esa etapa del curso de vida en situaciones como la violencia escolar, adicciones, salud sexual y reproductiva entre otros.

Es por ello que la propuesta busca homologar en cuanto a los requerimientos mínimos a quien ocupe el cargo de titular de la dirección general, es con el fin de apostar por la profesionalización de tan importante institución, que sus directivos cuenten con la formación necesaria para convertirse en líderes académicos capaces de transmitir sus conocimientos a la organización escolar y el trabajo en las aulas.