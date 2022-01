Proponen mesas de trabajo para discutir temas educativos en el marco del Covid

Los diputados priistas Georgina Zapata y Omar Bazán, presentarán iniciativa para instalar mesas de trabajo con autoridades educativas y de salud; así como con titulares de escuelas públicas y privadas, y con representantes de sociedad de padres de familia.

Se trata de una iniciativa con carácter de Exhorto de Urgente Resolución a las Secretarías de Educación y Salud Estatal, para que se instalen mesas de trabajo presenciales o virtuales con los representantes de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, presidentes de sociedades de padres de familia, así como con representantes de las Secretarías de Educación y Salud ,esto con el fin de tener comunicación directa respecto a las disposiciones tomadas en lo referente a la pandemia Covid-19.

En la exposición de motivos de detalló que la comunicación interna en el sector educativo no esta exenta de puntos de oportunidad que se pueden atender para mejorar la comunicación entre las instituciones. "Actualmente algunos planteles educativos argumentan que no tienen conocimiento de cual va a ser el actuar por parte de las autoridades, por lo que se encuentran en una franca confusión al respecto, por lo que evidentemente no pueden informar a los padres de familia cual va a ser la modalidad educativa de sus hijos".

Asimismo, se destacó que es evidente que las condiciones de los menores en lo que se refiere a la pandemia son abismalmente diferentes, por lo que consideran imperativo crear una mesa de trabajo para poder generar una constante comunicación entre las instituciones educativas y las autoridades de educación, para que, en coordinación, puedan hacerse extensivas las medidas que los funcionarios determinen como necesarias para salvaguardar la salud de los estudiantes, y que a su vez, los directivos de las instituciones puedan transmitir esta información a los padres de familia, siendo ellos los primeros interesados de la situación educativa y de salud de sus hijos.

Aseguraron que estas mesas de comunicación bilateral permitirán también que se expongan las situaciones particulares que las escuelas se enfrentan, tanto en el ámbito publico como privado, mismas que muchas veces no se transmiten de manera adecuada por los canales de comunicación limitados a los que está sujeta la administración pública.