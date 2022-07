Propuesta de Ley de Transporte es equilibrada: Francisco Salcido

El secretario general de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Chihuahua, Francisco Salcido, celebró la presentación de la propuesta de Ley de Transporte para el Estado, la cual calificó como una iniciativa equilibrada y no llena de odio, como la ley que en su momento creó el ex gobernador Javier Corral.

“A los transportistas nos parece que es una iniciativa que tiene una buena voluntad por parte de la gobernadora Maru Campos, justo como lo ha comentado el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, mantener una buena relación permanente, cordial, con diálogo, en donde a final de cuentas se den los acercamientos necesarios para que el transporte se mejor en beneficio de todos los usuarios”, explicó el empresario.

Destacó que dicha ley, de ser aprobada, podría dejar atrás agravios que el ex gobernador Javier Corral, realizó durante todo el quinquenio, integrando una Ley de Transporte que no sirvió en absolutamente para nada.

Reconoció la nueva propuesta de Ley de Transporte, presentada por el Ejecutivo ante el Legislativo, como una ley equilibrada, que da la oportunidad de ser más competitivos a quienes se dedican al transporte.

En este sentido, reconoció que, por ejemplo, los taxistas se podrán poner a nivel de las plataformas, pues en ese documento se contempla que los vehículos de plataformas de taxi, lleven alguna insignia que los identifique, les impiden el polarizado para tener mayor seguridad, y deberán estar plenamente y mejor identificados.

Francisco Salcido, manifestó que los foros que se realizaron por parte de la Dirección de Transporte, tanto en Ciudad Juárez, como en Chihuahua, no sirvieron de mucho, ya que fueron tumultuarios, y el hecho de que participaran más de 300 personas en cada uno, no permitió que se escuchara verdaderamente el sentir y las necesidades de los involucrados.

Por el contrario, señaló que, para la creación de la propuesta de Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua, fueron más funcionales las reuniones con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien ofreció soluciones reales a las problemáticas.

“En los foros no fuimos escuchados como debería, en cambio con el secretario (César Jáuregui), hubo bastantes reuniones en donde se plantearon los problemas, la visión, las inquietudes y lo que nosotros consideramos que el estado debería tomar en cuenta y que no fuera tan perjudicial como en su momento lo hizo Javier Corral, quien hizo una ley llena de odio y no para mejorar el transporte”, subrayó.