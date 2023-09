Protección Civil alerta por la presencia de puma cerca del Cerro del Pescadito

La Coordinación Municipal de Protección Civil ha emitido una alerta debido al avistamiento de un puma en las cercanías de la zona del Cerro del Pescadito, en Chihuahua.

En este momento las autoridades están llevando a cabo un proceso de búsqueda con el objetivo de reubicar al ejemplar y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Según información proporcionada por Protección Civil Municipal, la fauna silvestre, como el puma, generalmente evita el contacto directo con los seres humanos y tiende a huir cuando se encuentra en su presencia.

No obstante, se insta a la población a tomar precauciones adicionales en caso de vivir cerca de la zona del avistamiento o encontrarse con este ejemplar.

Las autoridades de Protección Civil han informado que en primera instancia se ha notificado a los grupos de senderistas, a través del jefe de inspectores, con el fin de alertar a quienes practican esta actividad física. Se les insta a tomar las precauciones necesarias.

Se recomienda seguir pautas de seguridad, como evitar acudir a practicar senderismo durante estos días.

En caso de tener un encuentro con el puma, siempre recuerda mantener la calma, por ninguna razón le des la espalda e intenta retirarse lentamente, no corras pues este podría perseguirte, no intentes capturarlo, no le des de comer.

Bajo ninguna circunstancia lo agredas, en caso de ir acompañado por niños cargarlos y aléjate de forma tranquila, no hagas movimientos bruscos, quédate dentro de tu vivienda y no dejes que tus mascotas salgan.

Si ves al animal, llama al 911 de forma inmediata, ellos activarán el protocolo de localización, captura y posterior reubicación o resguardo del mismo.