Protestan ejidatarios de Villa Ahumada; exigen destitución del titular de la Procuraduría Agraria

Ejidatarios de Villa Aldama se manifestaron en las oficinas de la Procuraduría Agraria para exigir se rindan cuentas claras en el ejido y que se destituya al procurador en turno.

Los manifestantes portaban pancartas para externar su hartazgo de las autoridades "deshonestas y abusivas", donde exigen la salida de Víctor Juárez Rentería, procurador, a quien acusan de solapar las acciones del Comisariado Ejidal actual.

Alejandro Nieto, excomisario del Ejido Villa Aldama, a quien acusan de robarse el dinero del ejido, explicó que desde el 27 de agosto de 2023 se realizó la elección, pero de una manera poco clara debido a que se tomaron acuerdos sin contar con la mayoría de los ejidatarios.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Se me acusa de ciertos delitos, tengo documentos de un caso de las antenas, yo no hice estos movimientos, los hizo la nueva mesa directiva y no contó con la asamblea”, explicó el excomisariado, quien decidió hacer pública la situación debido a que le está perjudicando de manera personal y familiar.

Ante las irregularidades que se detectaron, un grupo de ejidatarios impugnó la nueva mesa directiva y de la misma manera denunciaron a Alejandro Nieto a quien le exigen cuentas como comisariado saliente.

La asamblea del 17 de diciembre de 2023 ya había presentado la impugnación ante el Registro Agrario por lo que no contaban con la facultad de convocar, mucho menos de realizar acciones que involucren recursos del ejido. La única facultad que tienen es de carácter informativo.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Los ejidatarios que acompañan al excomisariado exigen cuentas claras debido a que la mesa directiva, con todo e impugnación, les están pidiendo 500 pesos supuestamente para emprender una investigación; el depósito se debe realizar a una cuenta particular.

La mesa directiva impugnada denunció al excomisariado ejidal cuando ya no tenía la facultad de hacerlo.

El excomisariado denunció que la Procuraduría Agraria le ha hecho varias amenazas, por lo que responsabilizó a las autoridades de la dependencia en caso de que le pase algo a él o a su familia, “tenemos temor de que me llegue a suceder algo”.

Los ejidatarios denunciaron que existe una relación oscura entre el Procurador y los miembros de la mesa directiva del ejido.