Protestas contra corridas de toros son un acto de politiquería: torero Antonio "El Chihuahua"

Debido a las recientes manifestaciones frente a Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal de Chihuahua, en las que un grupo de personas exigió la prohibición de las corridas de toros, el torero Antonio “El Chihuahua” García calificó este movimiento antitaurino como un "acto de politiquería".

El pasado viernes 8 de noviembre, un grupo de más de 15 manifestantes se presentó con pancartas frente a los edificios gubernamentales Estatal y Municipal, pidiendo a las autoridades que impidieran la corrida de toros programada para este mes en la plaza “La Esperanza”.

Ante estas demandas, García aclaró que las corridas de toros no están prohibidas en Chihuahua. De hecho, hace algunos meses se llevó a cabo una consulta pública organizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), a solicitud de los legisladores de Morena, en la que una parte significativa de la ciudadanía votó a favor de la realización de este evento.

“No me gusta mencionar a los partidos, ya que no pertenezco a ninguno, pero siento que este asunto tiene más que ver con política que con otra cosa”, afirmó el torero, destacando que la decisión fue tomada a través de una votación en la que se ganó, por lo que no entiende el motivo de obstaculizar un evento que considera cultural y de gran importancia económica para la capital.

Asimismo, Antonio “El Chihuahua” expresó su pesar por el hecho de que, debido a esta manifestación, los ciudadanos llegaron tarde a sus trabajos el día siguiente, ya que se vieron detenidos por el paso del grupo de manifestantes.

El torero externó su negativa hacia el movimiento antitaurino que llama a los de su profesión asesinos, cuestionando si ese colectivo que manifestó el viernes por la mañana en Chihuahua ha dado su apoyo a la protección de los animales o si sólo se quejan de los trabajos donde utilizan toros.

Además, indicó que, si estás personas en realidad se encuentran tan en contra de la muerte de los animales, deben de considerar a las personas que comen carne como monstruos y a los carniceros psicópatas.

“Así como dicen ellos con esa palabra tan provocadora y absurda, que dicen que somos asesinos, pues entonces un carnicero es un descuartizador, un psicópata. No señores el tema aquí hay que hablarlo como son las cosas”, sentenció.

Antonio aprovechó para reiterar que la tauromaquia va a cumplir 500 años en el país, y el ser antitaurino es un movimiento que no tiene más de 20 años, por lo que, para el torero esta manifestación se trató más bien de un asunto relacionado con la política.

Cabe resaltar que próximamente se llevará a cabo una rueda de prensa en la que se dará a conocer la corrida de toros en torno a la apertura de la plaza “La Esperanza” de Chihuahua con la actividad taurina este próximo sábado 23 de noviembre.

Con este evento se despedirá Pablo Hermoso de Mendoza, quien compartirá cartel con Antonio García "El Chihuahua", Jorge Sotelo, además del novillero Alejandro Rodríguez "El Sigala".