Próxima inauguración, pintan mural en honor a Marisela Escobedo

La activista social Diana Montelongo, fundadora del “Festival Internacional Nuestras Luchas”, realizó un mural en honor de Marisela Escobedo, a este proyecto se unieron Elías Rodríguez fundador de “Cuarto Estudio”, y las artistas Yanely Sara, Viviana Galaviz y Zelene Mireles, en honor de Marisela Escobedo, pintura que tentativamente tienen programada inaugurarla el día 7 u 8 del presente mes, y el cual está ubicado en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm), que se localiza en avenida De la Junta #105, Cerro Coronel I, colonia Obrera.

“La razón por la cual yo empecé este mural es cuando vi el documental de “Las 3 muertes de Marisela Escobedo”, me quebró totalmente y me resultó sumamente doloroso porque yo también soy sobreviviente junto con mi mamá de violencia de género, la historia de ella me hizo revivir los momentos y ver a mi madre buscándome y protegiéndome, y son cientos de mujeres en Chihuahua que les ha sucedido eso, por lo cual me acerqué a Cedehm darles a conocer mi idea quienes aceptaron siempre y cuando pidiera autorización a la familia de Marisela para llevar a cabo el proyecto, a quienes contacté y sus hijos aceptaron otorgándonos una imagen inédita de ella para que sea recordada tal cual como era ella”, dijo Diana.

La activista informó que en dos días se llevó a cabo este trabajo en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, que tiene las dimensiones de 3 metros de altura por 10 de largo, el cual fue totalmente gratuito por las y los pintores, de igual manera recibieron más de 50 solicitudes a través de las redes sociales quienes deseaban unirse a este propósito. Los detalles que tiene la imagen son unas flores, velas, que tienen un significado, así como en el cuello de Marisela está un collar con una piedra, aparentemente haciendo alusión a un Rubí, quien así se llamaba su hija por la cual siempre buscó justicia ante la inacción de las autoridades para esclarecer el caso, sin embargo, su sed de justicia se vio truncada ante su asesinato frente al Palacio Municipal el 16 de diciembre del año 2010.

Foto: Cortesía | Diana Montelongo

Asimismo, Montelongo indicó: “El día de la develación explicaremos a profundidad cada detalle de la pintura, y el porqué se eligió a ella, éste ícono, pero sí son tres objetivos los que queremos dar con este mural: 1. Inmortalizar el recuerdo de Marisela Escobedo desde los ojos de su familia y amistades; 2. Visibilizar su lucha y la de las demás madres en Chihuahua que salen a las calles en búsqueda de justicia para sus hijas e hijos. Así como el trabajo de las agrupaciones y personas defensoras de derechos humanos de las mujeres, y 3. Recordar al Estado Mexicano la deuda pendiente que tienen con Marisela y Rubí, y con todas las madres víctimas de feminicidio y violencia de género”.

HISTORIA DE “FESTIVAL INTERNACIONAL NUESTRAS LUCHAS”

El nacimiento de “Festival Internacional Nuestras Luchas” fue iniciativa de mujeres abogadas y hombres artistas en Chihuahua que fusionaron crear espacio jurídicos que capacitan a personas que trabajan en el área del Derecho, Gobierno y Sistema Judicial en México, en materia de Derecho Internacional de Derechos Humanos, para que tuvieran las herramientas jurídicas en género y poder hacer frente desde su trinchera a la erradicación de la violencia contra mujer en Chihuahua.

Además por medio de múltiples espacios de expresión artística como el teatro, la fotografía, poesía, música y orquesta sinfónica las y los artistas pudieran trasmutar el dolor que viven las mujeres en Chihuahua y se reflejara en “Nuestras Luchas” contra la violencia, todo estos eventos nacen en la semana del 25 de no…