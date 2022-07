Proyectan la película Sonido de Libertad en Centro de Convenciones

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidió la proyección de la película Sonido de Libertad, presentada por el Movimiento Vamos México, y su fundador, el productor y actor Eduardo Verástegui, ante la presencia de autoridades gubernamentales, empresarios, sociedad civil organizada, y ciudadanía en general.

“Asistimos a la proyección de una película que se supera así misma, como producción cinematográfica. Una película que es un discurso en sí misma, un discurso de visualización de una de las realidades y contextos más aberrantes y de mayor dolor en todo el mundo. Justo acabamos de para por una tragedia derivada de este tema, en San Antonio, Texas”, expresó el alcalde Marco Bonilla.

El edil chihuahuense, explicó que en México y en el mundo, la trata de personas y la explotación sexual infantil es una problemática que exige una urgente atención por todas y por todos; al tiempo que dio la bienvenida a Chihuahua Capital, esta gira de concientización de información y trabajo en equipo a favor de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua Capital y, de México entero.

Presentación de la película "Sonido de libertad". Foto de: Manolo Aguirre

“Sabemos que es doloroso mirar de frente a una realidad que escapa por mucho a la imaginación y a todo razonamiento y lógica, pero el reconocimiento es el primer paso para atacar el problema de raíz, la negación por su parte es la primera cómplice de la negligencia y la iniquidad. Este, es el comienzo de un proceso de atención global a las necesidades de las infancias en Chihuahua Capital y en el norte de México. Quisimos impulsarlo, porque me toca ser el vicepresidente de la Red de Ciudades Amigas de la Niñez en todo el país. Eso debe comprometernos muchísimo para erradicar ese tremendo problema en México entero. Bienvenido el Movimiento Viva México en todo el país”, afirmó Bonilla Mendoza.

Por su parte, Eduardo Verástegui, compartió que la trata de menores para explotación sexual es un problema mundial; principalmente en Estados Unidos y México: Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo y México es el proveedor número uno.

“Cuando vean esta película van a quedar en shock, como yo cuando escuché la historia por primera vez hace siete años. No me pude quedar de brazos cruzados, espero que al final ustedes tampoco. Lo que van a ver no es una ficción, es una historia real, la historia de Tim Ballard, un ex agente de la CIA, del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos que conocí hace siete años, que viaja por diferentes partes del mundo, encubierto, junto con otros ex agentes militares, a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Han rescatado miles de niños. Cuando lo conocí, le pregunté cuál ha sido tu rescate más peligroso, y grande que has tenido hasta ahora. Y me dice que el primero, en Cartagena, Colombia y me empieza a contar la historia. Y me dice, al final los niños, cuando los rescatamos, al final lloraban y cantaban, era como un sonido de libertad. Y esa es la historia que vamos a contar, y ese es el título”, refirió Verástegui, quien destacó que la primera acción para erradicar este tipo de problemas es conociéndolo, sensibilizándonos del tema.

Entre las autoridades estuvieron presentes Ferdinand Isaac Recio López, director del Movimiento Viva México, AC; Mario Eduardo García Jiménez, director general del DIF Municipal; Karina Olivas Maldonado, presidenta del DIF Municipal y primera dama de la ciudad de Chihuahua; el actor y productor Eduardo Verástegui, actor y productor, presidente honorario del Movimiento Viva México, AC.