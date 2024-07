Proyecto de vivienda vertical en el centro de la ciudad permanece en espera: Coesvi

El titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), José Antonio Chávez, informó que el proyecto de vivienda vertical en el centro histórico de la ciudad permanece en espera, ya que los lineamientos para la construcción por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señalan que no es posible edificar a determinada altura, para no obstaculizar la vista de edificios o monumentos, y por otra parte, es necesario asegurar la rentabilidad de este tipo de vivienda.

Señaló que ya se tiene estructurada dicha propuesta, sin embargo, el costo es un tema fundamental, por lo que "aún hay muchos temas por librar".

Explicó que tienen pendientes reuniones con los fideicomisos de los centros históricos estatal y municipal, toda vez que el proyecto ya está elaborado.

Señaló que es necesario tener bien definido este punto, para edificar determinado número de pisos y que pueda ser rentable.

El funcionario mencionó que hoy en día, existe un mercado para la vivienda vertical en Chihuahua, que es la población joven, pues busca un punto céntrico para vivir.

Señaló que a diferencia de personas de otras edades, los jóvenes tienen un concepto claro, sobre el hecho de que desean vivir en una zona céntrica, donde se puedan trasladar rápidamente, en bicicleta, para lo cual buscan un departamento.

Además, expuso que el tema del costo "viene a ser de nueva cuenta algo fundamental en el desarrollo de los proyectos de vivienda, y prácticamente la opción de vivienda vertical tendría que ser una opción para reactivar de nueva cuenta los centros históricos, como ha sido en otros estados de la República".

El titular de Coesvi añadió que la construcción de proyectos a partir de cierto nivel de altura en zonas históricas, suele ser una limitante, debido a las restricciones por parte del INAH.

Con respecto al tema de vivienda vertical que se firmó durante la pasada administración estatal, refirió que éste se canceló debido a que el Fovissste, así lo decidió, pero el Estado se quedó con la propiedad del terreno.

Señaló que no hubo un motivo en particular para no continuar con dicho convenio, y simplemente Fovissste decidió enfocarse en proyectos, y aunque se buscó acercamiento con el director general, nunca se concretó.

Por lo anterior, y ante la recuperación del terreno por parte del gobierno estatal, el convenio quedó disuelto sin pérdida para ninguna de las dos partes.