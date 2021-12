PT, PRI y Morena, critican cierre de administración de Corral

La Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado, emitió la opinión en relación con el análisis del Informe de Actividades del quinto y último informe del exmandatario Javier Corral, precisando el estado que guardan los asuntos de sus respectivos ramos, en el periodo comprendido del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.

Desde el Partido del Trabajo (PT), se declaró que es difícil realizar un ejercicio de evaluación para poder emitir una opinión objetiva al respecto puesto que los datos no son abiertos y no se encuentran en formatos accesibles, no son comparativos y es complejo realizar un análisis sobre los resultados de las acciones respecto a la inversión que se ejerció.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que la estrategia de seguridad implementada por el anterior Ejecutivo Estatal resultó inoperante, peor aún, imperó la falta de conciliación, y con ello nulificó la relación coordinada entre la federación y su gobierno, dejando un ambiente de incertidumbre ciudadana por la falta de seguridad.

Mientras que en el marco económico, se resaltó que el Ejecutivo estatal deja una deuda pública que asciende a los 64 mil 514 millones de pesos, un incremento de 11 mil millones con relación a 2016, cuando Corral relevó a su antecesor, quien, dejó las cifras en 53 mil 518 millones de pesos.

El Grupo Parlamentario de Morena, señaló que este informe no permite en ninguno de cinco ejes antes citados, comparar las acciones y logros que se enumeran con el periodo del ejercicio del gasto; no se identifican, para poder sustentar de manera cuantitativa el gasto que representan dichas acciones; a su vez, no existe correlación del informe presentado con la cuenta pública del ejercicio correspondiente, por lo que prácticamente es imposible identificar en términos monetarios dichas acciones.

Así mismo, tampoco se visualiza en dónde consultar lo relacionado al detalle de beneficiarios, impactos económicos y sociales regionales, con sus respectivos indicadores de desarrollo económico, social, humano y sostenible, y su cumplimiento y correlación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), destacó los avances en ejes de desarrollo humano y social; en economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional; en infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente; justicia y seguridad; y Gobierno Responsable.