¿Pueden reprobar a tus hijos por no regresar a clases presenciales? Respuesta oficial

Las niñas y niños que presenten algún impedimento de salud para regresar a clases presenciales deberán documentarlo, ya que el Consejo Estatal de Salud determinó que el riesgo de contagio es muy bajo y es pertinente regresar a las actividades académicas.

Los alumnos que no acudan a la escuela podrían perder el ciclo escolar debido a que faltaría de evaluar un trimestre. Consecuencias legales no existen, debido a que la Secretaría de Educación y Deporte no cuenta con esas atribuciones.

“Nosotros no podemos generar consecuencias, pero obviamente nadie está más interesado en que su hijo esté mejor que los padres. Nosotros apoyaremos la decisión que ellos tomen”, señaló el maestro Lorenzo Arturo Parga, subsecretario de Educación Básica.

El Covid-19 ha sido catalogado como endémico, por lo que la población debe aprender a vivir con él, por lo que la nueva normalidad incluye medidas preventivas.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, detalló que en los lineamientos de regreso se establece que los padres de familia de alumnos con algún impedimento deben acudir con el directivo del plantel donde deberán presentar el certificado médico a fin de que no escale a más autoridades.

“Los padres de familia vivieron la instrucción académica de sus hijos en la casa son los más felices de regresar. Al padre le ganaba el corazón y le faltaba esa parte pedagógica y didáctica que tienen los maestros”, señaló el subsecretario.

Con el regreso a clases los alumnos volverán a socializar, convivir con sus pares, ya que el aprendizaje se construye a partir de los comentarios y de la práctica que tienen con los demás, ello ayudará a resarcir el retraso académico que registran los estudiantes.

REGRESAN LAS PRISAS

Inició caóticamente este lunes de regreso a clases presenciales de 750 mil alumnos, mientras que las niñas y niños se mostraban felices por volver a las aulas con todos sus compañeros, sus padres estaban desesperados por llegar a tiempo.





Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Este lunes el tráfico se incrementó en algunas zonas de la ciudad con el regreso presencial a clases, tanto en los centros escolares como en las principales avenidas se registró un incremento en la afluencia vehicular, que ocasionó al menos tres accidentes.

Las niñas y niños llegaban a sus escuelas bien peinados y con su uniforme impecable, en sus caritas la felicidad era inmensa.

Varios llegaron tarde y les cerraron la puerta, sin embargo las docentes y directivos por ser el primer día en aforo al cien les dejaron entrar. El recordatorio a los papás fue tomar tiempo y evitar andar a prisa para evitar accidentes y lleguen a tiempo.

A partir de hoy los estudiantes de educación básica regresaron a clases presenciales y dijeron adiós a la educación a distancia en la mayoría de los planteles escolares, salvo los que aún presentan problemas en su infraestructura.

Este lunes las clases se normalizaron, así como las actividades deportivas, cívicas y culturales.