Puntos naranja instalados en maquilas atienden a dos mujeres por mes

Un promedio de dos atenciones por mes, dan a mujeres en los Puntos Naranjas que están instalados en centros manufactureros (maquilas), indicó la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (IChmujeres), Raquel Bravo Osuna.

En este sentido, explicó que la finalidad de estos Puntos Naranjas en las maquiladoras de distintos puntos de la ciudad, es que las empleadas se sientan seguras al llegar a resguardarse, ya sea porque están en situación de riesgo, para que personas de confianza pasen por ellas o en su caso, sean trasladadas por la autoridad competente a interponer la denuncia.

La titular del ICHMUJERES explicó que, en estos sitios de resguardo y atención a la mujer, el personal que está ahí, cuenta con preparación para atender a las personas que lleguen en solicitud de ayuda, sobre todo en el sector maquilador, que es donde pasan gran parte del día y con los posibles agresores.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Bravo Osuna detalló que, algunas denuncias de acoso y abuso sexual en las maquiladoras, las han atendido cuando las afectadas llegan con ellas, por lo que de ahí establecieron que de manera mensual, en los Puntos Naranja ubicados en las plantas de trabajo manufactureras, son atendidas en promedio dos denuncias.

Destacó que no solo en la capital del estado se cuenta con Puntos Naranja en las plantas maquiladoras, ya que también en otros municipios se tienen estos lugares de resguardo. De acuerdo a la titular del programa denominado Punto Naranja, Adriana Torres Hernández, en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (IChmujeres), han atendido algunos casos abuso o agresión sexual en los centros maquiladores de la ciudad, e inclusive en el estado.

“Si ha existido, no me gustaŕia dar más detalles para que los agresores no pueda identificar cuáles son los casos”, dijo en entrevista, haciendo mención en que en algunos centros manufactureros, cuentan con puntos naranjas.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Torres Hernández refirió en entrevista que, ellas han atendido las denuncias que llegan por medio de los puntos naranja, espacios donde las mujeres que se sienten vulneradas o inseguras, pueden pasar a pedir apoyo; por lo que falta contabilizar los casos que se han denunciado directo en la fiscalía.

“Si hemos tenido casos en la maquila de abuso sexual, sobre todo en la línea de producción, donde las mujeres están conviviendo con los agresores, lo que nosotros vemos como grave”, dijo en entrevista.

La funcionaria explicó que, una vez que las víctimas pasan por el programa de atención que brinda el IChmujeres, se turna el caso a la fiscalía general del estado, para que sea esta dependencia quien lo trate de manera judicial.