"Que el ISR que se recaude en Chihuahua se quede aquí": Diputado Francisco Sánchez

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas adelantó que próximamente retomará la propuesta planteada en la legislatura anterior por medio de la cual busca que el Impuesto Sobre Renta (ISR) que se recaude en la entidad se quede aquí.

Y es que recordó que Chihuahua es uno de los estados en donde más se recauda este impuesto, lo que lo hace uno de los más importantes para la Federación, motivo por el que considera urgente que se retribuya más de lo que actualmente se destina.

“Buscamos que dinero de los chihuahuenses se quede en Chihuahua, que el esfuerzo de esta tierra que trabaja, sea para el futuro de sus hijos y no para regalárselo al régimen centralista que desprecia a Chihuahua”, expresó.

Remarcó a su vez que con esta reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se garantizaría que los recursos emanados del esfuerzo de los chihuahuenses sirvan para inversión, infraestructura, para obra pública en esta entidad.

De la misma manera, adelantó que buscará que el aguinaldo esté libre de impuestos, a fin de que realmente sea de apoyo para los trabajadores que diariamente se esmeran y que a lo largo del año ya contribuyen con los impuestos.

"El Impuesto Sobre la Renta es el absurdo de cobrar un impuesto por trabajar, peor aún es cobrarlo sobre el aguinaldo de los trabajadores. Hoy el gobierno le mete mano por hasta el 35 por ciento, aun cuando mes a mes, quincena a quincena ya se cobró este absurdo impuesto”, sentenció.

Francisco Sánchez remarcó que el aguinaldo sin impuestos es darle una alegría a las familias chihuahuenses que han sido tan lastimadas, no solo por la inflación que no cesa, sino por las decisiones centralistas que han pretendido imponer en Chihuahua una forma de vida que aquí no se comparte.