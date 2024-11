¿Sólo estás esperando eso? Qué pasa si renuncio antes que entreguen el aguinaldo 

Cada vez está más cerca el pago del aguinaldo, y es bien sabido que muchos trabajadores esperan esta prestación para terminar con su relación laboral. Sin embargo, quizás esto no sea necesario. Aquí te explicamos qué pasa con este dinero si decides renunciar antes de que te lo den.

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, como mínimo, y debe pagarse antes del 20 de diciembre. Este derecho aplica incluso si no has cumplido el año completo de servicios, ya que en ese caso recibirás una parte proporcional al tiempo trabajado.

Si renuncias antes de la fecha de pago del aguinaldo, tu patrón está obligado a entregarte la parte proporcional correspondiente a los días que laboraste durante el año, sin importar si sigues activo o no en la empresa cuando se liquide esta prestación.

¿Qué pagos deben realizarte al finalizar la relación laboral?

Cuando terminas tu relación laboral, sea por renuncia voluntaria o cualquier otra causa, tienes derecho a recibir:

Pago proporcional del aguinaldo: Como se mencionó, se te debe entregar el monto proporcional al tiempo trabajado.

Vacaciones no disfrutadas y prima vacacional: Según el Artículo 79 de la LFT, si no has cumplido un año de servicios, tienes derecho a una remuneración proporcional a los días de vacaciones generados.

Salarios pendientes: Si te deben días trabajados que no han sido pagados, el patrón debe cubrirlos de inmediato, como lo establece el Artículo 109.

Indemnización (en casos específicos): En situaciones donde aplique la rescisión laboral bajo condiciones estipuladas en el Artículo 50, podrías tener derecho a indemnización. Esto depende de si la relación laboral fue por tiempo determinado o indeterminado, y puede incluir:

20 días de salario por año trabajado (en casos de rescisión justificada).

Tres meses de salario por separación injustificada.

¿Y si tienes dudas sobre tus derechos?

Renunciar no implica que pierdas los derechos laborales adquiridos. Si tienes dudas o el patrón no cumple con estas obligaciones, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría gratuita y garantizar que se respeten tus derechos.