Que primero se termine Hospital del IMSS en Juárez: De La Peña

Ante los comentarios sobre un posible nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital del Estado, Santiago De La Peña, secretario General de Gobierno, externó que el Gobierno Federal primero debe concluir con el que se tiene pendiente en Juárez.

"Lo primero que se tiene que pensar es que terminen el Hospital del IMSS en Ciudad Juárez, el cual se quedó inconcluso el sexenio anterior; Juárez merece y le urge un hospital del Seguro Social”, externó.

Refirió que la última inversión que se hizo en la entidad fue para el Hospital Morelos hace cuarenta años, tiempo en el que la frontera ha crecido en gran medida.

Explicó que con el fenómeno de la maquiladora y la cantidad de empleos formales que se generan en dicha frontera, el crecimiento de la ciudad ha sido importante; "imagínense cuánto ha crecido el número de derechohabientes del Seguro Social".

Es por ello que enfatizó en la importancia y urgencia de que se concluya con la obra en mención para que "no se vaya a convertir eso en un cascarón, en un elefante blanco”.

Añadió que, si además de concluir ese nosocomio se tiene contemplado otro para la capital del Estado, “bienvenido, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos presupuesto para bacheo. Necesitamos que la Federación se haga cargo de sus temas y si se va a construir un hospital pues ojalá lo hagan en las mejores condiciones".

Recordó que cuando la gobernadora, María Eugenia Campos, era alcaldesa donó un predio al IMSS el cual ellos escogieron y luego dijeron que mejor querían otro, lo que generó que la obra se postergara quedando en el olvido.

“Los chihuahuenses cuando sea trabajo y cuando sean resultados para nuestra gentes estamos más que puesto”, añadió refiriendo que ese hospital, cuando se decida construirse, será bien recibido.

"Estoy seguro que el IMSS contará con el apoyo del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal, pero entendiendo que son ellos los que tienen que venir a traernos inversión, a traernos buenas noticias", enfatizó comentado que esperan que sea pronto cuando concluyan el nosocomio en Juárez y construyan el de aquí.

"Porque la atención es precaria, no hay medicinas, no hay médicos, no hay citas, las personas esperan meses para hacerse una operación que está etiquetada como urgente", concluyó.