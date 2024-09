Que sean los chihuahuenses los que lo califiquen: Estrada por Tercer Informe de Bonilla

Al reconocer que no conoce en su totalidad la ciudad capitalina, sino únicamente una parte de ella, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, externó que prefiere que sean los propios chihuahuenses los que califiquen el actuar del alcalde, Marco Bonilla Mendoza.

Te puede interesar: Presenta Marco Bonilla su Tercer Informe de Gobierno ante integrantes del Cabildo

Lo anterior, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno que presentó este martes ante Cabildo y que replicó ante la ciudadanía destacando las obras que concretó en este último año de la administración que concluye.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Yo no conozco tanto la ciudad y a mi no me gusta hablar de lo que no conozco”, externó el morenista especificando que, aunque tiene tres años viniendo a la ciudad para cumplir con su cargo de diputado, por lo general está en la misma área.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Cuando me pongo a platicar de esa área de la ciudad que además les reconozco a los ciudadanos capitalinos, yo veo una ciudad muy bonita, y cuando me pongo a platicar con gente que vive en otra área me dice ‘la ciudad no es todo lo que usted conoce’”, agregó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

En ese tenor, optó por dejar que sean los chihuahuenses de todas las zonas que conforman la ciudad los que externen su postura al respecto, pues a final del día, dijo, es a ellos a quienes se les debe de rendir cuentas.

Chihuahua Orgullosa por los resultados de esta administración y vamos por otros tres años: Olivas

Y es que insistió que cada habitante puede decir lo que está bien o lo que falta en cada rincón de la capital y en lo que habrá de enfocarse Bonilla Mendoza en su segunda administración que está por iniciar en próximos días.

“Si me preguntan a lo mejor de Juárez podría decirle hay estos avances, o tenemos estos atrasos porque conozco prácticamente todo Ciudad Juárez, pero no conozco toda la capital y por eso no me atrevo a dar un juicio absoluto de ese tema”, concluyó.