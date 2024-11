¿Qué tal duermes? Influyen hábitos y rutina de sueño para lograr una buena salud física y mental

Dormir es fundamental para mantener nuestra salud y bienestar, tanto en el aspecto físico como en el mental, informó la coordinadora de Salud Pública, doctora Brenda Ramírez, de la delegación del IMSS Chihuahua, quien destacó la importancia de la higiene del sueño.

Así lo expuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, informa a la ciudadanía sobre los beneficios de adoptar hábitos y rutinas que promuevan un sueño saludable y reparador.

Brenda Ramírez destacó que, para lograr un buen descanso, es importante crear un ambiente adecuado y seguir ciertas rutinas que favorezcan un sueño reparador. En ese sentido, dio a conocer que una de las claves es establecer un horario regular: intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, lo cual ayuda a regular el reloj biológico y mejora la calidad del sueño.

Además, indicó, es recomendable evitar alimentos pesados y estimulantes antes de dormir; así como tratar de no consumir comidas picantes, muy azucaradas o pesadas al menos cuatro horas antes de acostarse. También es aconsejable evitar el chocolate, el alcohol y el café hasta seis horas antes de ir a la cama.

La doctora Brenda Ramírez destacó que la actividad física regular es otra excelente manera de mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, si se decide tomar siestas, no deben durar más de 45 minutos y que no sea después de las 4 de la tarde, para no interferir con el sueño nocturno.

“Crear un ambiente propicio para dormir es importante. Minimizar las luces y los ruidos en la habitación. Un espacio fresco y con una ropa de cama cómoda, limpia y acogedora puede hacer una gran diferencia en la calidad del descanso”, añadió.

Agregó que en las Unidades de Medicina Familiar, se está trabajando para concientizar a la población sobre la importancia de la higiene del sueño. Allí, se apoya a la población derechohabiente a identificar los problemas más comunes relacionados con el sueño y se evalúan opciones de tratamiento farmacológicos.

Para finalizar, el IMSS Chihuahua le recuerda a la población que un sueño reparador es esencial para la salud y bienestar general. Al adoptar prácticas sencillas pero efectivas, se puede disfrutar de los beneficios de un descanso óptimo.