Queda constancia que es personal: Adriana Terrazas por rechazo de bancada de Morena

“Queda constancia de que es algo de tipo personal”, fueron las palabras que externó la actual presidente del Congreso del Estado, luego de que se aprobara su reelección y de observar la actitud que tomaron sus compañeros de bancada durante la sesión.

Asimismo, reiteró que, pese a que sus compañeros continúen externando que ya no forma parte de la bancada, ella sigue siendo parte de Morena y recordó que ha apoyado y votado junto con los demás en el 95 por ciento de los dictámenes que se han presentado en el Congreso del Estado, los cuales señaló que han sido por convicción y no a favor de alguna fracción política.

“Yo soy una legisladora de profesión, tengo mucho tiempo de vocación, tengo mucho tiempo legislando y sé perfectamente cómo actuar”, puntualizó lamentando el que sus compañeros no hayan tampoco controlar su temperamento ni serenarse durante sus intervenciones.

En cuanto a la manera en la que se desempeñará durante este año, tal como lo había comentado anteriormente, se comprometió a mantenerse institucional y de la misma forma en la que se ha conducido durante este segundo periodo legislativo.

Negó que vaya a interponer algún recurso para denunciar la violencia política de género, pues no quiere estar metiendo denuncias y que al final salgan fallidos, “si vas a dar un tiro lo tienes que dar bien dado”.

En cuanto al respaldo de la dirigencia nacional por su reelección, dijo desconocer si están a favor de ello, pero dijo creer que no verán con malos ojos el hecho de que Morena presida por segundo año consecutivo el poder legislativo en Chihuahua.

Precisó que no está traicionando al partido, a los militantes y mucho menos al presidente de la República, pues el que hayan sido otros partidos los que la propusieron para presidir nuevamente ese poder, corresponde a consensos, lo cual resaltó se da igualmente en otras partes.

Respecto a la incorporación de Jael Argüelles a las filas de Morena, mencionó que desde hace varios años ambas fuerzas van en alianza, por lo que no lo ve mal, además de ser un derecho. Se disculpó por no haberle dado la palabra en tribuna, pero recordó que no se enlistó con tiempo, además de que fueron muchas intervenciones y rondas de debate las que se tuvieron, “es una diputada que respeto mucho, que le tengo aprecio”.