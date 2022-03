Quedan dos aspirantes a la presidencia del PRI; declina uno

Este viernes concluyó la etapa de registros para el proceso de renovación de la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en la cual se registraron tres fórmulas de aspirantes a dichos cargos en el instituto político.

Una fórmula está integrada por los aspirantes, Alejandro Domínguez Domínguez para el cargo de presidente y Kenia Durán para la secretaría general, otra de las fórmulas está integrada por la diputada con licencia, Georgina Zapata Lucero para la presidencia y el parralense, Pedro Villalobos, como secretario general, y la tercera fórmula en registrarse fue la integrada por las aspirantes, Fabiola Armendáriz para la presidencia y Anahí Villalobos para la secretaría general, pero horas más tarde desistió en contender.

Según la convocatoria establece que este sábado la comisión de procesos internos tras una revisión de la documentación de los aspirantes, entregará la constancia de cumplimiento fórmula, para a partir de ahí dar inicio con las campañas internas.

A continuación esta es la trayectoria de cada uno de los aspirantes a dirigir el partido tricolor, según el orden de registro:

Alejandro Domínguez Domínguez, de 2021 a la fecha fue Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Chihuahua. En el 2018 fue candidato a Presidente Municipal por el Partido Revolucionario Institucional. En 2015 al 2018 fue diputado Federal por el VIII distrito en Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional. Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua. En 2013 fue coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el H. Congreso del Estado. En 2010 – 2013 diputado Local por el XVIII Distrito. En 2004- 2010 Director de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Desarrollo Industrial. En Octubre de 2004 Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua. En el 2001-2004 fue regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, En 2001 Diputado del Congreso del Estado de Chihuahua. En 1998-2001 Fue asesor jurídico de la Fracción Parlamentaria del PRI en la LIX Legislatura del Estado de Chihuahua, En 1996 Servicio social en el Bufete jurídico Gratuito de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Así como asociado del despacho de Abogados Valenzuela & López Asesores.

Georgina Zapata, Nacida en Chihuahua. “Soy hija de Doroteo Zapata, abogado laboral y profesor universitario; y de Emilia Lucero, mujer del hogar y voluntaria social. En 2011 fui Secretaria adjunta del Departamento de Organización del PRI en Chihuahua. Durante 2017 – 2021 fui secretaria General del CDE del PRI en Chihuahua. Del 2010 al 2012 fui diputada Federal en la LXI Legislatura. En 2012 al 2015 fui senadora Suplente. Del 2015 al 2018, Diputada Federal en la LXIII Legislatura. Hice mi educación básica en escuelas públicas de Chihuahua y el bachillerato en la ESBIN. Soy abogada por la U. de las A., Maestra en Gobierno y Política Pública por la UP; y tengo estudios de doctorado en Admón. Pública en la U. Anáhuac. Cuando me recibí trabajé aquí como defensora de oficio y Secretaria Proyectista de lo familiar. A nivel nacional fui Coordinadora de Asuntos Internacionales y Educativos de Pro-México en la SE; y Gerente de Ahorro de Energía de CFE. En 2009, fui suplente del Diputado, Héctor Murguía y cuando fue Presidente de Cd Juárez asumí la titularidad. En la Cámara gestioné recursos para la frontera, obras de pavimentación y apoyos al municipio. Fui Asistente Académica en el Instituto Down de Chihuahua y voluntaria de la Casa Hogar del Adulto Mayor “Bocado del Pobre”.

De esta manera concluyó la etapa de registro de fórmulas, por lo que la comisión revisará la legalidad de los documentos recibidos por parte de los aspirantes, para que caso de cumplir con la totalidad, dar inicio con las campañas internas.