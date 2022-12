Quedan impunes el 94% de los delitos cometidos en México: diputada

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2022 se registraron 1 mil 908 homicidios, de los cuales 1 mil 544 fueron dolosos, 35 feminicidios y 20 secuestros en el Estado de Chihuahua.

A nivel nacional se cometieron 39 mil 197 homicidios, de los cuales 24 mil 100, fueron homicidios dolosos, siendo el mes de mayo el más violento con 3 mil 855, de estos 2 mil 430 dolosos. En cuanto a los feminicidios se cometieron 858 y 463 secuestros, delitos considerados de alto impacto cometidos durante este 2022.

En los delitos de violencia familiar, el que presenta una mayor cifra con 12 mil 594 casos de enero a noviembre. Asimismo en el estado se encuentra el delito de daño a la propiedad, con 7 mil 352 tantos, y fraude, con 6 mil 968.

En delitos de índole sexual se tienen 3 mil 619 casos, entre los que figuran abuso, hostigamiento y acoso sexuales, y violación simple o equiparada, todo esto de enero a noviembre.

Ante esta situación que se vive en el país, la diputada federal por Chihuahua, Rocío González Alonso, informó que en México el 94% de los delitos que se cometen quedan en impunidad y no es porque no haya penas altas, sino porque no se castiga.

“Aquí lo importante es que se aplique la justicia, es decir que las investigaciones se lleven a cabo de una manera sólida con todos los elementos para que el proceso se lleve a cabo de una manera muy profesional para que el infractor no quede en libertad, es decir que no haya impunidad”, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional.

Reiteró la legisladora en el Congreso de la Unión, que en México el 94% de los delitos no se castigan, y puso como ejemplo el tema de violencia en contra de las mujeres, quienes acuden a denunciar y no se da un seguimiento, por lo que a la siguiente ocasión que acuden ya van golpeadas o en el peor de los casos ya hay una muerte.

Por último dijo que endurecer las penas no es la solución, sino aplicar la ley, contar con el personal necesario y con la capacitación necesaria para que no se caigan los asuntos.