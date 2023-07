"Queremos que Montiel nos dé la cara": Se cumplen 24 horas de la toma de oficinas del Bienestar

Esta mañana se cumplen 24 horas de la toma de las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en la avenida Ocampo, donde cerca de 50 exempleados de la dependencia, pernoctaron y siguen en espera de una explicación sobre el verdadero motivo de su despido.

Esta mañana, manifestaron que tras dejarlos sin trabajo, fueron contratadas personas allegadas a la titular de Bienestar en la Ciudad de México, Ariadna Montiel, a quien se dirigen en varias de las pancartas, exigiendo que dé la cara y que les regrese su fuente de ingresos para sus familias

Los manifestantes comentaron que exigen una respuesta clara sobre su despido, pues afirman que en su lugar, fue contratada gente cercana a la titular de Bienestar, a nivel nacional, sin conocimiento del trabajo que realizaban los ahora despedidos, quienes aseguraron haber dado su mayor esfuerzo durante el tiempo laborado.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El grupo de exservidores de la nación no se retirará del punto en tanto no se les atienda, y se les restituya en sus puestos. "No nos vamos a ir, queremos que la señora Ariadna Montiel quien fue quien ordenó despedirnos, venga desde México y de la cara".

Agregaron que varios ciudadanos los han apoyado llevándoles comida y han expresado su apoyo total, gesto que agradecen.

A la repentina noticia de quedarse sin empleo, las personas señalan el hecho de haber sido despedidas a través de un mensaje o llamada telefónica, a las 7:45 pm del pasado viernes.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En las pancartas reclamaron también esta forma poco ética de avisarles los hechos: "a nombre se Ariadna Montiel me dijeron que estaba despedida", señaló una de las personas manifestantes.

También ofrecieron una disculpa a los beneficiarios que acuden para algún trámite a las instalaciones, pues saben que la toma del edificio no les permite acceder.

Pese a lo anterior, pidieron comprensión de las y los beneficiarios, pues en estos momentos sigue la toma del edificio y no se retirarán hasta ser atendidos y recuperar sus empleos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"Si ya no necesitaban personal, por qué contrataron a otras personas que no están capacitadas para este trabajo", puntualizaron.