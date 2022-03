"Queremos que nos atiendan y sean prudentes"; familiares de desaparecidos protestan en el centro

Las Valles del centro de la ciudad fueron tomadas por familiares y amigos de personas desaparecidos en el estado de Chihuahua, donde exigieron ser atendidas por las autoridades para dejar la indolencia de parte y seguir sumando una cifra en la entidad.

"Queremos que nos atiendan, y sean prudentes, ya es mucho tiempo y no nos quieren atender, que más quieren que nos hinquemos ante ellos, dejen de simular y que nos apoyen, no hay fondos para la búsqueda" comentaron los afectados frente a Palacio de Gobierno.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Los integrantes comentaron cada uno de sus casos de desaparecidos en el estado, como desaparición forzada, incluso otros más desaparecieron en su trabajo, intentos por cruzar a los Estados Unidos, y otra serie de situaciones por lo cual no han tenido información de su paradero.

"Si la señora gobernadora ha sido indolente, es porque ella no tiene hijos, no tiene esposo, por eso ha sido indolente, no sabe que es buscar a un familiar, por eso no nos atiende" refirieron las madres que se encuentran buscando a sus familiares e hijos.