"Quienes usaron al Ejército por años, se oponen": Cuauhtémoc Estrada por reforma a la GN

“A mí me parece que no es tan complejo, me parece que hay más una postura política por parte de la oposición a nivel federal”, externó el coordinador de la bancada de Morena dentro del Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, respecto a la aprobación de la Reforma a la Guardia Nacional (GN).

Esto, al precisar que las fuerzas federales, incluyendo el Ejército Mexicano, tiene “décadas haciendo tareas de seguridad en el país”. Además de que, años atrás se consideró ceñir esos trabajos a una norma, y ahora que se está haciendo eso, “quienes usaron al Ejército y a las fuerzas armadas por años, se oponen”.

Fue por ello que reiteró la incongruencia y contrariedad que existe con las autoridades estatales a las que mantienen los diputados locales del PAN, toda vez que aseguró que ha escuchado destacar a la gobernadora, María Eugenia Campos, y al secretario de Seguridad, Gilberto Loya, la coordinación que mantienen con la Guardia Nacional y el Ejército.

“Y que les reconoce que aquí en el Estado su actuación es imprescindible y su coordinación para el combate a la inseguridad”. Mientras tanto, a los diputados los escucha decir que la Guardia Nacional no debe de tener las reformas debatidas.

Empero, el morenista subrayó que actualmente, 21 entidades federativas tienen mayor presencia de la guardia Nacional y del Ejercito que de policías estatales, por lo que considera indispensable la reforma para poder determinar las tareas y facultades que deben tener cada uno, por lo que exhortó a que se parta de la realidad para poder asumir los temas.

Subrayó que los deben contribuir igualmente a los trabajos para garantizar la seguridad, por lo que llamó a que cada uno asuma lo que le corresponde, pues “tiene que ser una combinación2, por lo que espera que con los recursos pueda desarrollar una mejor actuación, al tiempo en el que los jefes del Ejecutivo Estatal hagan lo necesario en coordinación.

Finalmente, recordó que la Sedena está capacitada para trabajar directamente con la sociedad, dado que no están capacitados únicamente para el combate directo, sino que tienen cuestiones en su capacitación que los hacen trabajar directamente con la sociedad.