Quiero abrirle brecha a Maru Campos para que sea presidenta: Ruiz Massieu

La senadora Claudia Ruiz Massieu visitó la ciudad de Chihuahua para participar en el Simposio “No más violencia contra las mujeres”, organizado por el gobierno estatal y el municipal capitalino y que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); junto con Margarita Zavala y Kenia López Rabadán, las políticas hablaron sobre el tema.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, Ruiz Massieu dijo que su interés es el de construir una nueva normalidad, en la que se deje de lado la violencia hacia las mujeres y en cambio, haya una equidad entre hombres y mujeres de manera natural.

Lo anterior, pues dijo que o que se construyó durante décadas para garantizar la participación política de las mujeres, se ha derrumbado pues en el presente gobierno nacional, se ha derrumbado, pues se eliminaron los asilos para mujeres víctimas de la violencia, se eliminaron las escuelas de tiempo completo y extendido y se eliminaron apoyos a madres jefas de familia como los seguros de vida.

Por otro lado, dijo sentirse contenta de que Chihuahua tenga por primera vez una gobernadora, y dijo que las mujeres que han accedido a puestos de poder tienen una responsabilidad con las mujeres mexicanas, de seguir empujando con el tema de erradicación de la violencia de cualquier tipo.

“Necesitamos una persona en el Ejecutivo que sepa tejer equipos con gente experimentada; sí creo que México está en un momento necesita urgentemente una reconciliación, creo que nos urge volver a tejer un país para todos, y sinceramente las mujeres somos más proclives a buscar soluciones y a trabajar en la horizontalidad”, señaló durante el foro antes mencionado.

“México necesita un gobierno más generoso, más justo e incluyente: sí estamos preparados para una presidenta desde hace mucho, toca algo diferente para México y Maru es un gran ejemplo: yo sí quiero ser presidenta de México y sí quiero abrirle brecha a Maru Campos para que cuando termine de ser gobernadora pueda ser una gran presidenta después”, señaló en al coloquio con mujeres.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Una amplia coalición, en la que la ciudadanía sea el centro

Durante su visita a Chihuahua, y en la que tuvo oportunidad de charlar con El Heraldo de Chihuahua, la senadora lamentó que México esté enfrentado y dividido desde el Gobierno de la República, así como sumido en la incertidumbre, la inseguridad, y pocas perspectivas económicas.

“Tenemos un sistema de salud desmantelado, el educativo también, entonces es un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos para construir un proyecto distinto para el 2024 y dar una alternativa, una coalición ampliada con la fuerza de los ciudadanos en el centro, con partidos políticos y políticos y representar a la sociedad con liderazgos sociales que den confianza a la gente, que sea plural, incluyente, en la que nos vemos reconocidos todos, en el que participen las y los mejores cuadros, gente capaz, profesional, con conocimiento y enfrentar los grandes retos que tenemos: la desigualdad, la construcción de paz, generar oportunidades para los mexicanos”, comentó.

Dijo que la Alianza Va por México dejó muchas experiencias y conocimientos, por lo que se plantea una coalición competitiva, pero con una perspectiva más amplia, no solo partidos, sino con la ciudadanía y la gente.

“Quitémonos las etiquetas de los partidos, tenemos que hacer una coalición entre nosotros, pero lo más importante es la ciudadanía, que estén el mayor número posible de partidos, pero también incluso la gente de Morena y el oficialismo que no están de acuerdo con cómo se está gobernando el país, esta es una evolución de las alianzas electorales”, explicó.

Policías civiles, la respuesta para salvar a México

“Me gustaría encabezar el proyecto de la Presidencia, pero hay que trabajar mucho para eso: recorrer el país, escuchar a la ciudadanía, y también presentar propuestas que replanteen la estrategia de seguridad, la construcción de oportunidades, el tema educativo, calidad de vida y de salud, legalidad y respeto al estado de derecho”, comentó.

Asimismo, fue reiterativa en el tema de las policías civiles con capacidades, mismas que desde la prevención, hasta la sanción deben apoyarse y fortalecerse: “debemos a los jueces la autonomía que necesitan para hacer su trabajo, así como a las fiscalías, replantear el sistema penitenciario, pues llevamos décadas haciendo cosas que no han funcionado”, dijo.

Reclamó que, al desaparecer los fideicomisos de gastos catastróficos, la gente con diabetes ya no tiene acceso a sus medicinas, y respecto a los cuadros completos de vacunas para niñas y niños, dijo que: “hoy no sabemos si las pueden tener y todo por malas decisiones, por centralizar la compra de medicinas, por no respetar un sistema que se construyó y fortaleció por décadas”, aseguró.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Sector privado debe ser atendido

La senadora dijo que el tema económico tiene mucha incertidumbre en el país, por lo que se debe de trabajar mano a mano con el sector privado para generar oportunidades, y en coordinación con el estado, se generen riquezas, para que el estado ayude a distribuir mejor la riqueza: “los ciudadanos podrán recibir más dinero directo pero no hay médicos ni medicinas y la gente acude a instancias privadas que les cuesta mucho dinero y, en el peor de los casos, a pequeños consultorios que no están coordinados con las autoridades de salud”, comentó.

Llamó a tener un país que aproveche las oportunidades como la realineación geopolítica en dos polos: China y Estados Unidos, pues tras la pandemia los líderes de América del Norte deciden reubicar las cadenas de suministro, lo cual sería muy beneficioso para México, atrayendo 90 mil billones de dólares en los próximos 5 años, pero eso, dijo que se está desaprovechando por las malas decisiones de la Presidencia de la República.

Por lo anterior, dijo que es momento de construir un equipo “para que todos nos sintamos parte de un mismo país, para rescatarlo de la incertidumbre, del miedo, y del panorama sombrío y construir una nueva institucionalidad que atienda lo que no hemos podido responder y que se ha agravado en este sexenio, como las brechas de desigualdad y la inseguridad”, concluyó.