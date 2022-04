Quitarían cubrebocas y límites en aforos en Chihuahua

El secretario estatal de Salud, Felipe Sandoval, dio a conocer que el Consejo Estatal de Salud determinará en consenso cuáles serán las medidas a adoptar en torno a la pandemia; el funcionario comentó que es muy probable que se retomen las actividades al 100 por ciento y que se elimine el uso del cubrebocas en los espacios abiertos.

Señaló que estarán esperando 15 días para que se someta a consideración de los integrantes del Consejo Estatal de Salud tomando en cuenta los indicadores y la información que proporciona la Federación sobre el avance de la pandemia.

Felipe Sandoval detalló que el subsecretario de Salud federal, López-Gatell, ha manifestado que el uso del cubrebocas en espacios cerrados es indispensable, por lo que seguramente esa medida continúe vigente.

El funcionario estatal señaló que la situación deberá ser analizada desde el punto de vista local, y señaló que también se contempla la desaparición del semáforo epidemiológico, pero se continuará con el monitoreo de la pandemia y los casos que se vayan presentando.

“Como ya no va haber semáforo, retomaremos las actividades al cien por ciento, sin embargo, nosotros vamos a seguir monitoreando, y en el consejo vamos a solicitar que el cubrebocas se deje de usar en espacios abiertos”, explicó Sandoval Magallanes.

Adelantó que la próxima sesión del Consejo Estatal de Salud pueda realizarse el 2 o el 3 de marzo, dependiendo de la agenda de la gobernadora María Eugenia Campos.

Subrayó que por el hecho de que la vacuna no esté aplicada al 90 por ciento de los ciudadanos en el estado, ni que la ocupación hospitalaria no esté por debajo del 2 por ciento se podría establecer que los criterios aún no son los indicados para decretar el fin de la pandemia, motivo por el cual se seguirá monitoreando y pidiendo que se atiendan las medidas mínimas de prevención.