Rancho de Enmedio podría ser un cementario clandestino, señala Norma Ledezma

A diario se reportan hombres y mujeres desaparecidos ante la Fiscalía General del Estado; a la organización Justicia para Nuestras Hijas llegan alrededor de 4 casos por semana. El modus operandi en la capital es privarlos de la libertad para posteriormente arrancarles la vida y arrojar sus restos en Rancho de Enmedio, por la zona de Aldama.

“La desaparición de personas es el tema vigente y la situación alarma”, asegura Norma Ledezma Ortega, víctima, activista y coordinadora general de Justicia para Nuestras Hijas.

También te puede interesar: No son nueve desapariciones en NCG, hay una cifra “invisible” que nadie reporta: Activista

Norma Ledezma Ortega, víctima, activista y coordinadora general de Justicia para Nuestras Hijas / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La abogada señaló que la autoridad no informa sobre la situación real bajo el argumento de no crear psicosis, pero es preocupante el índice de desaparición, tanto la oficial como la cifra negra que existe debido que muchas personas o familias deciden no denunciar por temor a que puedan matar a su ser querido o por miedo a que vayan a seguir desapareciendo a miembros de su familia.

La búsqueda de personas desaparecidas no es prioridad para la autoridad, por lo que Justicia para Nuestras Hijas y las familias que acompañan emprenderán búsquedas en diversos sectores de la entidad.

Señaló que a la organización llegan casos de personas ausentes desde hace meses, cuyas familias no habían querido hablar, por lo que las exhortó a que denuncien de manera inmediata, no deben de esperar 48 o 72 horas, en cuanto el familiar no llegue tienen el derecho de ir a denunciar. Si es mujer en la unidad que se ubica en las calles 51 y Rosales; si es varón en la Fiscalía de distrito, en la calle 25 y Teófilo Borunda.

Chihuahua Pegan pesquisas para dar con el paradero de José Efraín Pinales; lleva más de 50 días desaparecido

Lamentablemente dichas unidades no cuentan con los recursos económicos y humanos para realizar su labor, en la capital hay alrededor de 600 carpetas de personas desaparecidas que son atendidas por 6 policías y 4 ministerios públicos. En la FEM, en la unidad de Mujeres Desaparecidas, hay 2 ministerios, el coordinador y 4 policías con dos unidades vehiculares.

Además la página de la Comisión Local de Búsqueda está muy atrasada en información, incluso siguen pesquisas activas de personas que ya fueron localizadas sin vida. Esta comisión cuenta con 20 elementos para casi 4 mil casos.

Norma Ledezma señaló que los principales focos rojos en materia de desaparición y homicidios de personas son la zona noroeste, occidente, Ciudad Juárez y la capital, “Chihuahua sigue bañada en sangre y la estrategia que el Estado señala no se ve tangible en hechos”.

El argumento de la autoridad de que las víctimas de este tipo de desapariciones sea por cuestiones de narcomenudeo es una burla para las familias y es una forma de lavarse las manos para no investigar la situación.

Parral Realiza FGE operativo para localizar a dos hombres con reporte de desaparición

“Cuando vivimos en un Estado de Derecho fallido, como es Chihuahua, a la autoridad se le hace fácil señalar las actividades de las víctimas, es más fácil decir tuvo la culpa ella, la mamá, es porque se vestía o andaba de tal forma. Aunque estas personas estuvieran realizando una actividad ilícita, una persona privada de la libertad, desaparecida o asesinada, independientemente de su actividad, se convierten en víctimas”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Norma Ledezma reconoció que dentro de las víctimas existen casos ligados, de manera directa o indirecta, con el delito de narcomenudeo, pero la corrupción existente no permite el acceso a la justicia.

Asimismo señaló que la primera búsqueda que se hará será en las inmediaciones del Cerro Grande, además de que estarán invitando a la ciudadanía a unirse a otras acciones.