Ratifica PRI postura en contra de reforma a Guardia Nacional

El diputado federal chihuahuense, Hiram Hernández Zetina, y el dirigente estatal del partido tricolor, Alejandro Domínguez Domínguez, se manifestaron en contra de la reforma a la Guardia Nacional propuesta por el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, el legislador juarense, Hiram Hernández, expresó que en el Partido Revolucionario Institucional van en contra de la reforma que busca integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que es un compromiso de los dirigentes de la alianza Va por México, donde incluso realizaron la declaración de la moratoria constitucional.

Recalcó que en el PRI, van en contra en todas las iniciativas del presidente de la república que no ayuden a México.

En tanto, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, que el presidente cuando no dice una cosa, dice otra, lo que resulta hasta contradictorio en sus discursos, ya que en campaña se comprometió a no militarizar la seguridad y hoy quiere militarizar la Guardia Nacional.

El líder del PRI en el Estado, dijo que otro aspecto que afecta al tema de seguridad, es el recorte de los recursos para los municipios, lo que habla de que el presidente no tiene una estrategia definida para el tema de la seguridad.

“La estrategia de abrazos no balazos no tiene resultados positivos, y los abrazos no alcanzan para cubrir los balazos, lo que se traduce en un problema en el país”, agregó el líder el PRI en el Estado.

Detalló que ahora lo que el presidente pretende, es responsabilizar a los gobernadores en caso de que no apoyen su propuesta, y así evadir su responsabilidad e incapacidad para combatir la delincuencia.

Asimismo, Domínguez Domínguez agregó que el presidente tiene una obsesión de entregarle todas las tareas al ejercicito, lo que va a derivar en un deterioro de su imagen.