Reacciones encontradas entre diputados por crédito adquirido

El crédito de mil millones de pesos adquirido por el gobierno del estado generó reacciones encontradas en el Congreso del Estado, pues los diputados de Morena aseguran que la vía correcta es la disminución del gasto, mientras que los panistas señalan que era necesario para tener fluidez; ambas posturas se contraponen también en torno a la posibilidad de aprobar un presupuesto deficitario.

En este sentido, el diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez explicó que en tan sólo un mes de administración el Ejecutivo estatal ha solicitado financiamientos a corto plazo por mil 800 millones de pesos, es decir, un 3% de la deuda heredada por la pasada administración.

Reiteró que de seguir por el mismo camino que los gobiernos anteriores, el resultado será el mismo, un enorme endeudamiento público, motivo por el cual subrayó que es fundamental que la solución se busque en la austeridad, en la disminución del gasto corriente y en la buena administración de los recursos y no en el endeudamiento.

“El problema no es la tasa de interés, el problema es el flujo porque están sacando tierra para tapar un hoyo y están abriendo otro problema; se está yendo por el mismo camino anterior, no se han dado cuenta que la solución no es endeudarse ni subir impuestos, sino una verdadera política de austeridad y una adecuada reorientación del gasto”, dijo el morenista.

Añadió que la deuda pública es básicamente secuestrar los futuros impuestos, porque los financiamientos se deben pagar con los recursos del próximo año y por ende no se tendrá flujo para invertir y se tendrá que recurrir nuevamente a un endeudamiento; en este sentido, recordó que los diputados de Morena desde las anteriores legislaturas se han posicionado en contra de los presupuestos deficitarios, al considerar que esa no es la solución, sino que sólo alarga el problema.

Por su parte, el panista Luis Aguilar, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, hizo énfasis en que la adquisición de créditos por parte de la gobernadora María Eugenia Campos era totalmente necesaria para poder pagar las nóminas.

Destacó el hecho de que los financiamientos son a corto plazo y con tasas de interés muy por debajo de las que se aplicaron en créditos solicitados por pasadas administraciones.

“Hay que resaltar que había una urgencia del recurso para pagar nómina y para darle viabilidad al estado; debemos de soportar esa situación porque Chihuahua no se puede detener y debe de ser uno de los estados que más avance a nivel nacional; también es importante mencionar que la tasa de interés de los financiamientos es hasta cuatro veces más baja que las anteriores, esto es resultado de un análisis financiero que se ha dado tras el arranque del nuevo gobierno”, detalló el legislador.

Luis Aguilar mencionó que actualmente se está trabajando en cerrar el 2021 de una manera estable, y en este momento se analiza el paquete presupuestal para 2022 con base en los números que se tienen del proyecto presupuestal de la Federación; sobre esto agregó que difícilmente se avizora un escenario a corto plazo en donde se tenga un presupuesto estatal que no sea deficitario.

Cabe mencionar que según la postura del PAN en el Congreso del Estado, es muy probable que se tenga que aprobar un proyecto de egresos con algún porcentaje de déficit, mientras que la bancada de Morena ha anunciado en diferentes ocasiones que estará en contra de una propuesta deficitaria, por lo que se prevé un desacuerdo legislativo para el cierre del presente año.