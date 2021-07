Realizaron 470 cirugías durante jornada especial de cirugía de cataratas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua benefició a 470 derechohabientes en la jornada especial de cirugía de catarata (aplicación de lente intraocular), que se realizó este fin de semana en el Hospital General Regional (HGR) No. 01 “Morelos”.

Los beneficiados fueron pacientes previamente valorados, procedentes del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Chihuahua, “Morelos”; Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 en Delicias; Hospital General de Zona (HGZ) No. 23 en Hidalgo del Parral y Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior se realizó en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, que el Instituto implementó a nivel nacional para la recuperación de servicios diferidos, con motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Las atenciones médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de los pacientes, para lo cual se llevó a cabo el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y se privilegió la sana distancia.