Realiza INE Foro Estatal de Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral realizó el Foro Estatal de Revocación de Mandato, en el que participó la expresidenta del Instituto Estatal Electoral IEE, Claudia Arlett Espino, el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH, Abraham Paniagua Vázquez, Blanca Gabriela González Chávez Vicepresidenta de la Barra de Abogados y como moderador el periodista, René Medrano Juárez.

Cada uno de los participantes realizó sus respectivas aportaciones de como observan el ejercicio ciudadano, y respondieron a preguntas que realizó la ciudadanía a través de las plataformas del INE.

Por su parte la catedrática, Claudia Espino dijo que si no hay una reforma constitucional, las reglas continuarán como hasta la fecha, aunque en ocasiones no guste la normatividad.

“Existe desconocimiento sobre que se puede y que no se puede realizar durante la veda electoral, incluso hasta en los partidos políticos, y sociedad en general, por eso creo es necesario más información al respecto”, dijo la exconsejera del IEE.

Indicó que estos foros ayudan a que la ciudadanía se interese más en estos temas que contribuyen en el fortalecimiento de la democracia, por eso es necesario que Chihuahua continúe con la participación de los mecanismos de participación ciudadana.

En su intervención, el director de la Facultad de Ciencias Políticas, expresó que se trata de un ejercicio inédito, pues no hay registro de otro o un antecedente similar, por lo que lo que se ha observado durante el ejercicio es una polarización en el país.

“En cuanto a la participación, espero equivocarme, pero creo que no tendrá mucha respuesta en las urnas por parte de la ciudadanía, ya que lo que si se ve es mucha opinión encontrada, pero no se verá reflejada en la votación”, dijo el académico.

Asimismo la directiva de la Barra de abogados, mencionó que es confusa la información, porque no es congruente que el partido en el gobierno promueva la revocación, a diferencia de la oposición que promueven a que no se participe, cuando en teoría sería una oportunidad para terminar con una administración con la cual no están de acuerdo.

“También se puede interpretar a que este ejercicio es para ratificar las acciones del gobierno federal, en fin, la ciudadanía tiene que estar bien informada para la hora de participar en estos ejercicio democrático”, dijo la experta en derecho.