Realiza Municipio desayuno para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales

A fin de celebrar y reconocer la labor que ejercen las mujeres rurales para sus familias y la misma comunidad, el Gobierno Municipal organizó un desayuno para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, donde estuvieron presentes alrededor de 60 mujeres de los distintos seccionales que integran la zona rural del municipio.

Para celebrar este día, el presidente municipal Marco Antonio Bonilla, habló de los 5 seccionales que se encuentran alrededor del municipio, a los que reconoció por su gran labor y esfuerzo diario, sobre todo la fortaleza de las mujeres que realizan trabajos agrícolas, las cuales representan el 40% de la fuerza agrícola de los países en desarrollo.

“Si no hay campo no hay ciudad, porque si no hubiera campos, ¿que se come en las ciudades?, por eso el campo tiene que estar ligado a las ciudades y viceversa”, expresó el alcalde, quien señaló que están buscando incrementar la bolsa para los programas de desarrollo rural para el campo de Chihuahua.

Te puede interesar: Agrupación Feminista pide que se anulen matrimonios infantiles que se oficiaron en Chihuahua

Bonilla recordó que esta celebración se está realizando en el mismo mes en que se busca la prevención de la salud de las mujeres y se apoyan en contra del cáncer de mama, por lo cual aprovechó para reconocer a la fundadora de Grupo Reto, María Elena Fernández Cuevas, formado por mujeres sobrevivientes de cáncer, señalando que a pesar de su pronto fallecimiento, su legado continúa.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez Torrez, resaltó que este día se celebra la aportación que realizan desde su entrega y esfuerzo que es reconocido desde sus entornos, que suele ser predominado por hombres, pero que las mujeres siempre estuvieron impulsando a sus seres queridos para salir adelante.

“Las mujeres son el presente y el futuro de nuestro país”, finalizó el director Gutiérrez Torrez, pidiendo a su vez un aplauso para todas las mujeres presentes y las que no se encuentran en el evento, a las que se les celebró su labor y esfuerzo.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

La titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Mónica Meléndez Ramírez, señaló que en este día más que conmemorar a las mujeres, se trata de reconocer y agradecer a las mujeres rurales por su labor que realizan todos los días sin falta, que contrario a lo que se suele pensar, no solo se quedan en casa protegiendo y cuidado a la familia, sino que trabajan en zonas agrarias y luchan en ambientes laborales que no están pensados para mujeres y aun así, siempre salen adelante aportando recursos a sus hogares.

“Me queda claro que este evento es un ejemplo de que la fuerza no se trata de un tema físico, sino de un tema de voluntad y resiliencia, así como de mostrar al mundo todo lo que hacen ustedes todos los días”, finalizó Meléndez Ramírez.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Cabe mencionar que el Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra anualmente desde el 15 de octubre de 1997, y posteriormente fue establecido como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por ello, bajo este marco de celebración, se reconoció la labor que realizan las mujeres rurales día a día al trabajar duro para salir adelante al lado de sus familias, quienes con su esfuerzo son pilares no solo en la zona rural, sino también de todo el municipio.

Chihuahua Falta de micronutrientes, una "hambruna oculta": Ismail Cakmak, especialista turco

Ante esto, se contó con una exhibición de productos regionales como cajeta, queso y nuez en distintas presentaciones, además también nos acompañaron propietarias de tiendas, locales de comida, entre otro tipo de giro de negocios.

Durante el evento, se entregó un reconocimiento póstumo a la fundadora del Grupo Reto María Elena Fernández Cuevas, siendo su hija, Paola Velarde Fernández, quien lo recogió en honor a su trabajo de apoyar a las mujeres que se encuentran luchando contra el cáncer. Con esta última acción, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso para apoyar a todas las mujeres que continúen con esta lucha.