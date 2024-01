Realizan campaña de donación de sangre en Hospital Militar Regional

En el Hospital Militar Regional llevaron a cabo la campaña de donación de sangre, la cual se realizó en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, donde hubo una afluencia de más de 150 voluntarios donando sangre para aquellos que lo requieren.

Sandra Aguilar, licenciada social del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, comentó que la sangre colectada se hará llegar tanto a los pacientes del Hospital Militar, como aquellos otros servicios de los que depende el centro.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Leslie Corona

La campaña voluntaria se realiza en dicho hospital ubicado en la Privada de Jiménez, con el objetivo de contar con una reserva suficiente de sangre para que al momento en que necesiten la sangre, ésta ya esté lista sin necesidad de esperar a que una persona done.

Por lo tanto, la sangre colectada se hace llegar a pacientes que lo necesitan en diferentes hospitales de esta ciudad en el momento que la requieren, lo anterior gracias a que trabajan con campañas permanentes de donación voluntaria.

Estas campañas se realizan en diferentes puntos de la ciudad, como es el caso de esta ocasión tomando sede en el Hospital Militar Regional, además, cuentan actividades en conjunto con instituciones escolares y empresas, así como con diversas asociaciones civiles.

Así mismo, Sandra informó a la ciudadanía de que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea recibe donadores todo el año, por lo que los interesados en apoyar pueden acudir directamente a dicho centro para verificar que se cuenten con los requisitos requeridos para la donación.

Para ser apto para la donación de sangre, el voluntario no debe de presentar síntomas o signos como tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, diarrea, entre otros; asimismo, deben de ser mayores de 18 años y no más de 65 años; además momento de donar se pedirá la identificación oficial con fotografía.

Foto: Leslie Corona

El peso mínimo que se pide para que una persona pueda donar es de 50 kilogramos; el día de la donación debe de desayunar ligero sin dejar pasar más de 4 horas sin comer, evitando ingerir grasas, lácteos y huevo; de igual forma se pide que no hayan consumido analgésicos como ácido acetil salicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios en los últimos 5 días.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es importante que el voluntario no se haya tatuado, perforado o realizado acupuntura en los últimos 12 meses; no debe hacer consumido alcohol en las últimas 48 horas; en el caso de haber pasado por una cirugía menor y/o extracción dental no complicada, deben esperar al menos 7 días antes de donar; en el caso de una cirugía mayor, se recomienda esperar 6 meses y si hubo transfusión de sangre es necesario esperar un año.

Además, pueden donar quienes padecieron Hepatitis A antes de los 10 años de edad; no haber sido detectado con VIH, enfermedad de Chaga o Hepatitis por virus B o C; no haber tenido un infarto cardíaco o arritmia(s); es requisito importante que las personas gestantes no se encuentren ni embarazadas ni lactando; por último, no tener más de una pareja sexual o pareja de riesgo en los últimos 12 meses.

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea también cuenta con campañas móviles y permanentes en el banco de sangre, los interesados se pueden acercar a las instalaciones del antiguo hospital infantil, en la calle Mariano Matamoros 2239, o bien comunicarse por vía telefónica a los números 6144163417 y 6144157708.