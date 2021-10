Realizan caravana de concientización por muertes gestantes y de infancia temprana

Miembros del grupo de apoyo Mi Angelito Estrella, se reunieron la tarde de este sábado 16 de octubre para coordinar una caravana de concientización de las personas en duelo por las muertes gestantes perinatales y de infancia temprana, en el marco del día internacional.

“Ese es un duelo muy silenciado; la finalidad de esta caravana es hacer notar a las personas que pasan por el duelo de haber perdido a un hijo en esa etapa y se deje de considerar un tema tabú. Las familias que pasamos por la muerte de nuestros bebés en alguna de estas etapas sufrimos mucho, pues la sociedad lo minimiza, ya que piensan que por no ver al bebé no sufrimos”, explicó Ilse Gómez, una miembro del grupo.

En este sentido, explicó que las personas que pasan por esta pérdida, muy pocas veces reciben apoyo, por lo que buscan que se les brinde un trato digno a las familias que pasan por esta situación, o las que lamentablemente están por pasarlo en un futuro.

“Queremos que estas familias puedan despedirse, que decidan la manera en que quieren hacerlo; si quieren o no el cuerpo, no importa la edad gestacional o el peso, pues actualmente si pesa menos de 500 gramos, los hospitales no hacen entrega del cuerpo, pero uno como papá si quiere el cuerpo, aunque esté chiquito. Con estas acciones buscamos crear conciencia de todas estas situaciones”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Otro de los percances por los que pasan los papás que han pasado por esta situación es la falta de apoyo y de conciencia por instituciones públicas, desde el punto en el que una madre que pasó por esa situación es colocada en ginecología junto a las otras mamás con sus niños.

“Si pierdes a tu bebé, ya sea que te hagan legrado o durante el parto, la mayoría de las veces te colocan junto a las otras mamás que tienen a sus bebés. Desde ahí tu duelo está siendo llevado de una manera terrible”.

Por lo anterior, Ilse compartió el número de apoyo 614-523-8367, así como la cuenta en redes sociales como Facebook de “Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella”, para las familias que las familias que pasan por esta situación se puedan acercar y recibir orientación y consejos para que puedan sopesar mejor el duelo.