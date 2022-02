Realizan hasta cinco cirugías oftalmológicas diarias en la Clínica del Club de Leones

El doctor Víctor Castillo Olguín, director de la Clínica del Club de Leones de Chihuahua, informó que diariamente se practican cuatro o cinco cirugías oftalmológicas en sus instalaciones, siendo las más comunes las de cataratas, que constituyen un 80% de los procedimientos; no obstante, también se atienden pacientes con estrabismo, pterigiones, prótesis, atención a lesiones oculares, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Se hace un protocolo antes de operar al paciente, se le da una cita, con el servicio de optometría, y se define si requiere cirugía o sólo lentes, que se le dan de manera gratuita. Luego se hace una valoración, de los niveles de presión, glucosa, y se pide como requisito la aplicación reciente de la vacuna Covid, y ya se programa en menos de cinco días. Las cirugías tienen una duración entre 15 y 20 minutos”, compartió.

Los costos se dividen en niveles, siendo para las personas más vulnerables procedimientos gratuitos; y para quienes cumplan con especificaciones de la valoración por trabajo social, del primer nivel es de 8 mil pesos, el segundo entre 10 y 11 mil pesos, y el más elevado es de 13 mil pesos. El doctor Castillo aclaró que ese tipo de cirugías tienen un costo de hasta 25 mil pesos en instituciones privadas, y que el costo del lente intraocular es de 2 mil 500 pesos, por lo que es un gran beneficio para los usuarios de la Clínica del Club de Leones.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Club de Leones de la ciudad de Chihuahua, ejemplo del espíritu de servicio

Héctor Hernández, presidente del Club de Leones de la ciudad de Chihuahua, invitó a la población a conocer los servicios que puede ofrecer la Clínica del Club de Leones.

“Somos una institución altruista de servicio; mas no somos gratuita, tenemos un costo de recuperación de las cirugías, justamente para poder mantener el servicio y las operaciones. Queremos que la gente conozca el servicio que aquí se hace, desde las cirugías, el procedimiento que realizamos, la calidad que no está a discusión –por ser una institución de bajos precios-”, afirmó.

En ese sentido, agradeció al personal médico y quirúrgico quienes prestan el servicio de forma voluntaria, quienes son socios del Club de Leones, quienes hasta este día han realizado un total de 70 cirugías durante el mes de febrero de 2022.

El presidente del club altruista compartió que se trabaja bajo cinco ejes, de los que la visión es uno de ellos, y que se atiende por medio de la clínica, pero además, también hay esfuerzos en los temas de diabetes, medio ambiente, cáncer infantil y mitigar el hambre.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Me dejaron como nueva”: beneficiaria

María de Jesús Amaya Ramírez recibió este sábado 26 de febrero su segunda cirugía de catarata, luego de sufrir complicaciones por la baja visión, como haber perdido su fuente de ingresos, al ser despedida de su empleo por esta causa.

“Estoy más a gusto para todo, ya no batallo. Me dejaron como nueva. Estaba batallando para todo, hasta me corrieron de mi trabajo porque no veía bien”, compartió.

Manifestó que todo está muy bien en la Clínica del Club de Leones de Chihuahua, e invitó a otras personas que presenten problemas de visión a acudir a la calle Presidente José López Portillo número 204, en la colonia Unidad Presidentes, de la ciudad de Chihuahua, para una revisión que les pueda ofrecer un diagnóstico certero.

Para mayores informes, pusieron a disposición el teléfono (614) 335-8976, en un horario de atención de 8:00 a 14:00, y de 14:00 a 19:00 horas en el turno vespertino. Los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua