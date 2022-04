Realizan misa de unción de los enfermos en la Divina Providencia

Durante el miércoles Santo, en la parroquia de la Divina Providencia se realizó la misa de unción de los enfermos, donde elevaron una plegaria para que Dios a través del sacrificio de su hijo, los libere del pecado y de las enfermedades que los aquejan, porque solo el Señor es la vida verdadera y hay que abrir la vida a Dios.

Tras dos años de no participar en las celebraciones eucarísticas de miércoles Santo, los abuelitos y enfermos, mirándose los unos a otros se dijeron: “Que Dios te bendiga, que Dios te sane, que toque tu corazón y lo fortalezca. Que Dios te regale su espíritu, el espíritu de sanación, paz, perdón, amor, confianza. Que quite la depresión de tu vida, el desánimo, la tristeza, el dolor, la angustia, el cansancio. Que Dios te abrace, te haga sentir su amor y fortalezca tu débil caminar, que aumente tu fe”.

El sacramento de la unción de los enfermos se les brinda a las personas por enfermedad que represente un peligro su vida y a los ancianos de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan.

En el evangelio de este día se recordó la noche en que Judas Iscariote pacta la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas. donde Jesús dice que uno de los 12 discípulos lo entregaría, “El pues el hijo del hombre va a morir como está escrito”, les responde Jesús. Uno por uno de los discípulos le preguntó si él lo entregaría, al llegar el turno de Judas Iscariote, Jesús solo responde: “Tú lo has dicho”.

En la homilía, el sacerdote les pidió que ofrecieran con alegría y fe su enfemedad, “Dile al de enseguida: abre tu corazón a Dios, ofrécele tu sufrimiento, porque con él Dios bendice a muchos y ayuda a la salvación, déjate salvar por Jesús, déjate salvar por su pasión, por lo que sufrió por mí y por ti.

Que además den gracias a quienes les dan de comer, que acepten sus medicinas que les ayudan, que hagan oración porque la oración sana, vas a ser ungido y Dios te va a fortalecer, tú estas completando lo que faltó a la cruz de Cristo”.

También los conminó a dar gracias porque les dan de comer, que aceptes las medicinas que les ayudan, que hagan oración porque la oración sana. “No sigas enojado con Dios, no estés de amarguetes porque no te hablan tus hijos y no te visitan, bendícelos”.

El sacerdote signo con óleo su frente y sus manos a fin de fortalecerlos y prepararlos para el encuentro con Dios. Para ello en silencio oraban, mientras que el coro entonaba algunos cantos.

Finalmente, unos a otros se bendijeron y se comprometieron a reunirse cada mes.