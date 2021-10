Realizan segunda "Jornada Ciudadana" en colonia Los Arcos

Se realizó la segunda “Jornada Ciudadana” en la colonia Los Arcos, que acerca servicios y asesoría de varias dependencias de gobierno, evento promovido por la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, quien expuso que los principales temas fueron parques, viviendas y agua.

Asistieron vecinos, familias enteras para exponer problemáticas propias de su entorno, por lo que se les asesoró propuestas para mejorar la colonia, como la remodelación de parques, y, en algunos casos, se les turnó a las instancias que pueden resolver sus inquietudes.

La legisladora destacó la asistencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que atiende diversos planteamientos de los vecinos, así como la defensoría pública que atiende de forma gratuita gran cantidad de casos, principalmente de violencia doméstica, divorcios, entre otros que permiten a los ciudadanos arreglar problemas jurídicos a personas que no cuentan con la capacidad económica para contratar abogados.

Foto: Cortesía | GPMorena

“Me solicitaron les ayude para que les arreglen el parque, les faltan juegos, arreglarlos, algunos están muy deteriorados, me harán la petición por escrito, vamos a buscar el patrocino de algunas empresas porque la inversión es mayor; hay muchas demandas y estas colonias están llenas de niños y aquí estamos para ayudarlos”, manifestó la diputada.

Habitantes de esta colonia buscan adquirir legalmente las viviendas, ya que en su gran mayoría se posesionaron de ellas cuando estaban abandonadas y tienen conflictos con los servicios de agua y luz, por lo que estas jornadas les permiten avanzar en diversos temas.

“Fui con los del agua para que le pongan el registro, pero la casa no está a mi nombre, estoy batallando para que los de la Junta de Agua me pongan el servicio, fui y me dijeron que no hay adeudos, pero no se puede hacer nada porque necesito los recibos a mi nombre, para que le pongan el medidor, gracias a los de Morena me acaban de poner el medidor de la luz”, comentó Griselda Cabral.